TP.HCM tiếp nhận rác sinh hoạt của Long An

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký văn bản chấp nhận chủ trương việc hỗ trợ tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tại nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar đến hết năm 2017, với khối lượng khoảng 100 tấn mỗi ngày. Kinh phí vận chuyển và xử lý do UBND tỉnh Long An chi trả.



Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Long An sẽ được TP.HCM xử lý khoảng 100 tấn mỗi ngày.



Ông Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM làm việc với các đơn vị, rà soát lại năng lực xử lý của các đơn vị để điều phối khối lượng chất thải rắn hợp lý, đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp nhận, xử lý và đảm bảo môi trường.

Đồng thời, Sở Tài nguyên Môi trường TP phải làm việc với Công ty Cổ phần Vietstar yêu cầu hoàn tất cơ sở pháp lý theo qui định và cam kết đảm bảo an toàn và môi trường trong quá trình tiếp nhận thêm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này và UBND huyện Đức Hòa có biện pháp kiểm tra, giám sát và yêu cầu các đơn vị chức năng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của huyện Đức Hòa về nhà máy của Công ty Cổ phần Vietstar phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, ông Tuyến cũng yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường TP làm việc với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam để đẩy mạnh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động khu môi trường xanh tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.