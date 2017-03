Ám ảnh ung thư - Bài 1: Phận người ở vùng đất ‘chết’

Đi tìm nguyên nhân gây ung thư

Nói về nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư, ông Lưu Minh Dân (ảnh), Phó Chủ tịch UBND xã Định Liên, cho biết có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn do người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, doanh nghiệp xả chất thải nhưng đây không phải nguyên nhân chính. Cũng có thể là do nguồn nước vì cách đây vài năm Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa cũng đã lấy mẫu nước ở Định Liên đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy có 6/8 mẫu nước nhiễm asen (thạch tín) vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 đến 4,4 lần, hầu hết tập trung ở làng Bái Thủy. Sở TN&MT đã kết luận nguồn nước ở Định Liên nhiễm asen quá tiêu chuẩn cho phép gấp nhiều lần. Đồng thời Sở TN&MT cũng đã có văn bản hướng dẫn cách xử lý tạm thời như xây dựng bể lọc, thực hiện tốt công tác vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường. Trong khi chờ đợi nhà máy nước xây dựng, người dân đã xây dựng bể đựng nước mưa để sinh hoạt nhưng con số bị nhiễm ung thư năm sau tiếp tục cao hơn so với năm trước.