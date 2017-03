Chết tức tưởi vì yêu nhầm kẻ thủ ác

Tại khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vừa xảy ra một vụ án tình đau lòng. Chỉ trong một khoảnh khắc mất hết lý tính, kẻ thủ ác trong cơn cuồng hận đã ra tay sát hại người yêu của mình, khiến người yêu đã chết trong tức tưởi. Còn hung thủ dù tự sát, và hủy hoại mạng sống của mình bằng nhiều cách nhưng đâu phải dễ mà chết được để tránh tội ác và bản án lương tâm.

Nghiệt ngã một cuộc tình

Sáng ngày 15-10, một vụ án giết người rồi tự sát của gã thanh niên “trẻ người, non dạ” xảy ra tại khu nhà trọ không số, mới xây thuộc khu phố Đồng An 2, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cả nạn nhân và hung thủ được cơ quan điều tra đưa ra từ trong nhà tắm trên người dính đầy vết máu.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Giào (SN 1992, quê quán: ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) hiện là sinh viên năm thứ 2 Đại học Kinh tế Sài gòn đã bị chính người yêu là Nguyễn Tấn Dững (SN 1991, ngụ cùng huyện với chị Giào) dùng dao đâm hai nhát vào cổ và 7 nhát vào bụng dẫn đến tử vong. Riêng đối tượng Nguyễn Tấn Dững; khi giết người yêu xong, hắn đã dùng dao cắt mạch máu tay rồi tự đâm nhiều nhát vào cổ mình nhưng không chết. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào bụng và quấn chăn vào đầu hòng tự sát cho bằng được. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng đến hung thủ vẫn không thể chết được còn thoi thóp thở và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khi chúng tôi đến hiện trường, anh Nguyễn Ngọc K (người dân sống tại phòng trọ bên cạnh hiện trường vụ án mạng) đang dọn phòng đi nơi khác. Anh K quyết định đi nơi khác vì nỗi ám ảnh đối với án mạng xảy ra ngay phòng bên cạnh mà anh là người chứng kiến vụ việc đầu tiên. Tiếp chuyện với chúng tôi, anh K kể lại: “Em mới chuyển đến thuê phòng trọ này chưa đầy một tuần, và hai người đó cũng vừa chuyển đến đây được một ngày. Nhưng ngày 14-10, hai người đã cãi nhau một trận kịch liệt. Sau đó, họ đóng cửa, cài chốt trong để cãi nhau và giải quyết chuyện của họ. Cãi nhau được một hồi thì em thấy im ắng, nghĩ là họ đã giải quyết chuyện riêng của họ êm xuôi. Nào ngờ! 9h sáng ngày 15-10, khi em vừa đi chợ về mà vẫn thấy phòng bên cạnh đóng cửa kín. Thấy lạ, cả ngày và đêm hôm trước, sau trận cãi nhau xong mà không thấy đôi “uyên ương” này ra khỏi phòng nên tìm cách nhìn vào bên trong. Do cửa sổ không cài chốt, em mở ra được và phát hiện nền phòng trọ máu chảy lênh láng. Còn hai cái xác thì nằm trong buồng tắm và thò chân ra ngoài. Hoảng hồn, em gọi chú chủ nhà để chú ấy báo lực lượng Công an”.



Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phối hợp cùng Viện Kiểm sát thị xã Thuận An đến và khám nghiệm hiện trường, sau đó đưa xác chị Giào về Bệnh viện thị xã Thuận An khám nghiệm tử thi. Còn hung thủ Nguyễn Tấn Dững được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong sự giám sát của Công an.

Trái tim trao nhầm chỗ

Nạn nhân chị Nguyễn Thị Thanh Giào đang là sinh viên đại học với một tương lai rạng ngời, còn hung thủ thì chưa học hết cấp 2 đã bỏ nhà lang bạt lên Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Không hiểu vì đâu tình yêu của người con gái có học ấy lại trao nhầm cho 1 kẻ lang bạt ác thú.

“Thanh Giào là một sinh viên học giỏi, ngoan hiền và rất hoà đồng với bạn bè, được thầy cô và bạn bè quý mến. Thế nên, khi bạn ấy mất đi khiến chúng em đã mất đi một người bạn hiền. Có lẽ trái tim bạn ấy đã trao nhầm chỗ để đến khi không tìm được tiếng nói chung của tình yêu dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay”, một nhóm bạn của Giào cho biết.

Đau đớn và bức xúc, chị N.T.N một người bà con của chị Giào nói về chuyện trước đây: “Nhà Dững này ở cách nhà chúng tôi tới 8 cây số. Tôi biết nó từ lâu rồi. Bản thân nó chưa học hết cấp 2 đã bỏ nhà lang thang lên TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Khi bé Giào còn học phổ thông thì chưa biết Dững. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, từ khi bước chân lên học trên thành phố thì bé Giào gặp Dững nên chúng nó yêu nhau bất chấp sự ngăn cản từ phía gia đình. Trước đây, một lần Dững đã đánh bé Giào một trận tơi tả, tôi đã lên tận nơi Giào trọ lôi đứa em về cho ba mẹ nó khuyên nhủ không nên yêu kẻ vũ phu như thế. Mới đây, khi gia đình bên đàng trai đến xin dạm hỏi nhưng bên này chưa chấp nhận vì rất sợ con gái mình về bên ấy sẽ không có hạnh phúc. Chẳng hiểu sao mà bé Giào vẫn nghe theo kẻ vũ phu ấy và khi tới phòng trọ của hắn thì bi kịch đã xảy ra. Bây giờ cô cậu ruột tôi như người mất hồn khi đón nhận tin dữ này”.

Nức nở rồi ngất lên, ngất xuống ôm thi thể con gái vào lòng, bà Võ Thị Sáu (mẹ chị Giào) kêu gào thảm thiết “Dã man quá. Dã man quá. Sao người ta dã man với con tôi như thế. Con tôi yêu người như vậy không những không tìm được hạnh phúc mà giờ đây đã phải chia tay ba mẹ để ra đi mãi mãi. Con ơi, sao phận đời nghiệt ngã như thế này. Sao ông trời bắt tôi chứng kiến cảnh sinh ra con rồi phải mang xác con về như thế này. Oan nghiệt quá thay thân tôi...!”.

Tâm trạng rối bời, giọng ông Nguyễn Văn Tấn (cha ruột chị Giào) nghẹn lại: “Đúng thật là oan nghiệt. Con tôi đã chết một cách tức tưởi như thế. Cũng bởi nó đã trao nhầm trái tim cho kẻ thủ ác khi hắn dã tâm ra tay sát hại con tôi đến chết mới thôi. Cách đây khoảng hai tháng, khi bên nhà Dững có đến gia đình tôi dạm hỏi nhưng gia đình tôi chưa đồng ý. Bởi lý do con tôi còn đang đi học nên tôi có nói là hãy để cho cháu học hành xong rồi mới tính đến chuyện hôn nhân. Như vậy là cho con cái có ăn học để sau này có công việc đàng hoàng và ổn dịnh tương lại, tôi nào ngờ được sự việc lại xảy ra như vậy. Không bao giờ tôi nghĩ thằng Dững lại đang tâm sát hại con tôi khi đã có thành tâm đến gia đình tôi dạm hỏi”.

Oan gia... phận người yêu

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tấn, đối tượng Nguyễn Tấn Dững là một thành phần không đàng hoàng, hay quậy phá ở quê nên gia đình ông mới chần chừ, không có ý định gả con gái cho Dững. Có lẽ đây là một trong những lý do đã dẫn đến cuộc cãi vã giữa đối tượng Dững và chị Giào, rồi định mệnh oan nghiệt như sắp đặt cho cuộc đời.

Hiện trường căn phòng trọ - nơi xảy ra án mạng .



Theo tìm hiểu của chúng tôi, được biết đối tượng Nguyễn Tấn Dững có hoàn cảnh nghèo khó, gia đình làm ruộng. Học chưa hết cấp 2, Dững đã bỏ học lên thành phố rồi xin đi làm phụ hồ, sau này làm công nhân. Tuy nhiên, do bản tính có phần đua đòi, quậy phá nên mỗi nơi Dững không làm được lâu. Là một cô gái xinh đẹp lại được sinh ra trong một gia đình khá giả ở trong xã Phú Tân nên việc cha mẹ lo lắng cho chị Giào ăn học đàng hoàng và từ đó là suy nghĩ giữa hai người sẽ có phần khác nhau khi không hiểu, cảm thông cho nhau trong tình yêu. Đó cũng là một phần nguyên nhân của cuộc cãi vã giữa chị Giào và đối tượng Dững vào ngày 14-10 vừa qua. Cái ngày đó, chị Giào đến phòng trọ của đối tượng Dững nói lời tạm biệt người yêu lên thành phố Hồ Chí Minh để nhập học. Tuy nhiên, cuộc chia tay thành kết cục của cái chết bị thảm trong sự ghen tuông mù quáng. Có lẽ Dững lo sợ nếu chị Giào lên thành phố học thì sẽ rời xa hắn và hắn sẽ mất chị nên mới có cuộc ra tay tàn độc đến như vậy.

Quay lại vụ án đối tượng Dững sát hại chị Giào rồi tự sát như là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả các người con gái khi yêu ai thì nên tìm hiểu cho thật kỹ. Để không phải mang trái tim đặt nhầm chỗ và từ đó dẫn đến những hệ luỵ đau lòng cho bản thân cùng với gia đình.

Cũng cần phải nhắc lại, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ giết người yêu chỉ vì không nhận được lời chấp nhận từ đối phương. Vào sáng 12-10, do mẫu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Nguyễn Thái Bình (21 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước) đã lấy xăng tạt vào người chị Hồ Thị Thu (18 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) rồi bật lửa đốt. Hậu quả, chị Thu bị bỏng nặng, được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Đến 10h30 sáng cùng ngày, đối tượng Bình đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, ngày 10-7-2011, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Trần Thị T. (SN 1992, quê tỉnh Sóc Trăng), Đặng Văn Lẹ (SN 1992, ngụ Đồng Tháp) đã mang theo một bịch nylon chứa xăng đến phòng trọ của chị T. ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Đến nơi, hắn tạt xăng vào chị T. rồi châm lửa đốt khiến chị T. bị phỏng độ 2, còn Lẹ cũng bị bỏng nặng.

Nghi ngờ người yêu không chung tình với mình, ngày 2-3-2010, Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1985, quê Nghệ An, là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề cơ điện Bình Định) đã bắt xe đò từ Bình Định về Nghệ An. Sau đó, Đồng đến phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1989, công nhân Nhà máy Bánh kẹo Tràng An tỉnh Nghệ An, là người yêu của Đồng). Hai bên ngồi nói chuyện với nhau và biết người yêu không còn dành tình cảm cho mình nữa nên Đồng đã đi mua xăng về, đóng cửa phòng trọ lại đổ xăng lên chị Hiền rồi đốt. Ngửi mùi khét và nghe tiếng kêu cứu, mọi người ở phòng trọ xung quanh đã đến phá cửa, xông vào cứu chị Hiền đưa đi cấp cứu và bắt giữ Đồng giao cho Cong an. Tại cơ quan điều tra, Đồng đã khai nhận do nghi ngờ chị Hiền đã dành tình cảm cho người khác và mặc dù đã nhiều lần nhắn tin đe doạ nhưng vẫn không lay chuyển được chị Hiền. Do trước đó, hai người đã xảy ra bất đồng nên chị Hiền mới chuyển hướng tình cảm và gây ức chế cho Đồng để hắn gây ra nỗi oan nghiệt trên.



Theo Cảnh sát toàn cầu