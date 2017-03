Chiêu trò tranh giành xác chết của các trại hòm

Giữa tháng 8-2014, anh Nguyễn Huy Cường đi xe máy chở anh Phạm Văn Vững trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi đến địa bàn xã Phước Thái, huyện Long Thành thì không may xe máy của anh Cường đã tông vào dải phân cách bê tông khiến hai người này ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Trong lúc lực lượng Công an huyện Long Thành đang bảo vệ hiện trường để chờ cơ quan chức năng đến điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhân viên của một số trại hòm trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch nhanh chóng có mặt. Vì muốn giành xác nạn nhân để khâm liệm và bán quan tài cùng các dịch vụ mai táng kèm theo nên giữa hai trại hòm Phước Thiện (khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành) và trại hòm Long Thọ (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra tranh cãi, xô xát. Người của trại hòm Long Thọ cho rằng mình phát hiện vụ tai nạn sớm và đến trước, còn phía trại hòm Phước Thiện cũng khẳng định biết vụ tai nạn này khi vừa xảy ra. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, một thanh niên của trại hòm Long Thọ đã rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Trần Văn Bé Minh, người của trại hòm Phước Thiện khiến nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn, còn nạn nhân Minh được đưa đi cấp cứu với vết thương khá nặng. _______________________________________ Đã từng có một số cơ sở mai táng tranh giành xác chết dẫn tới xô xát, kể cả việc vào nhà xác của BV Đa khoa huyện Long Thành nhằm giành người chết. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã mời chủ các cơ sở mai táng, trại hòm đến làm việc và yêu cầu viết cam kết không để xảy ra tình trạng tranh giành, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Ông LÊ ĐÌNH TÍNH, Phó Chủ tịch UBND

