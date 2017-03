Chứng khoán Trung Quốc ngày thứ Ba 'kinh dị'

Tại sao Trung Quốc dừng can thiệp TTCK Việc Bắc Kinh dừng can thiệp TTCK đã được dự báo trước. Thứ nhất, các can thiệp này bị đánh giá là “thô bạo”, trái với quy luật cung cầu thị trường, điều mà ông Tập Cận Bình cam kết sẽ giảm thiểu trong quá trình cải cách kinh tế. Thứ hai, giá trị cổ phiếu được đưa ra mua bán trên TTCK TQ chỉ tương đương hơn 30% GDP TQ, thấp xa so với mức 100% ở các nước phát triển. Lượng tài sản tài chính hộ gia đình đổ vào TTCK chỉ chiếm 15% nên dù giá cổ phiếu có giảm mạnh cũng không làm giảm mức chi tiêu hộ gia đình. Mặt khác, dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán chỉ chiếm 1,5% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng TQ. Đó là lý do tại sao quan chức TQ hôm 25-8 thừa nhận giá cổ phiếu giảm sẽ chỉ có tác động hạn chế đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong khi chi phí các chính sách can thiệp, hỗ trợ thị trường lại quá cao. Can thiệp thô bạo có thể dẫn đến tổn thương hệ thống ngân hàng của nước này.