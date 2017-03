“Cõng” bé gái vượt núi đi chữa bệnh

Anh Vừ Bá Gô (25 tuổi) - Phó Bí thư Chi đoàn bản Phù Khả 1 (xã rẻo cao Na Ngoi, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đứng ra vận động dân bản quyên góp tiền rồi “cõng” em vượt núi đi bệnh viện.

“Lá rách ít đùm lá rách nhiều”

Em Gồ là con gái đầu trong gia đình có sáu chị em. Vừa lọt lòng em đã phải theo bố mẹ lên rừng làm nương rẫy. Bố mẹ em đều không biết nói tiếng phổ thông. Lớn lên, quanh năm suốt tháng phải trông các em rồi theo bố mẹ đi làm rẫy nên em không được đến trường học con chữ và không nói được tiếng Kinh.

Tai họa ập đến khi cách đây chừng ba tháng mắt trái em Gồ sưng to, lồi ra bên ngoài, lúc đó phần vì thiếu hiểu biết, phần vì quá khó khăn, bố mẹ em cho rằng con bị đau mắt đỏ nên lên rừng lấy lá về nấu nhỏ vào mắt và rửa mắt. Điều trị bằng lá cây rừng, mắt trái em càng ngày càng rộp rồi phồng to lên như úp cái chén vào mắt.

Khi em Gồ từ chòi trên rẫy trở về nhà, anh Gô là anh em họ với em mới biết mắt trái em đã mù hoàn toàn và đang phá hủy khuôn mặt em. Nhói lòng về nằm không ngủ được, anh Gô quay lại nhà vận động bố mẹ em Gồ: “Phải đưa con Gồ đi bệnh viện cứu lấy mắt và tính mạng”. Lúc đó, anh Và, bố Gồ, rớm nước mắt nói: “Ta thương con lắm chứ nhưng vợ chồng ta không đủ tiền đưa con đi viện và không biết đường đi, không nói được tiếng Kinh. Ta xuống viện biết nói sao cho thầy thuốc hiểu đây”.

Anh Gô chạy sang nhà gặp ông Vừ Bá Tùng - Trưởng bản Phù Khả 1 bàn cách họp dân bản góp tiền cứu em Gồ. Tại cuộc họp với dân bản, anh Gô nói: “Tôi biết chữ, biết tiếng phổ thông tôi sẽ đưa em Gồ xuống trình bày với bác sĩ cứu em nhưng tôi cũng hoàn cảnh khó khăn không có đủ tiền đưa em Gồ đi viện”. Ông Tùng vận động: “Bản ta nghèo thật nhưng nhìn cái Gồ mắt lồi to dần, chết dần như vậy là không được. Với tinh thần lá lành đùm bọc lá rách, lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều, chúng ta quyên góp đưa cái Gồ đi xuống cái bệnh viện cắt bỏ cái cục thịt lồi ở mắt đi”.





Em Vừ Y Gồ đang được anh Vừ Bá Gô chăm sóc tại BV Ung bướu tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.ĐẮC

Vậy là ai cũng ưng cái bụng, thương em Gồ, đồng ý góp mỗi nhà ít nhất 50.000 đồng cứu em Gồ. Cán bộ UBND xã Na Ngoi cũng góp mỗi người 200.000 đồng. Tổng số tiền dân bản và cán bộ xã, đoàn viên thanh niên đóng góp được 3,5 triệu đồng.

Anh Gô cầm 3,5 triệu đồng rồi cõng em Gồ ra đường lên xe máy dân bản chở ra BV huyện Kỳ Sơn.

Và nỗi lo không đủ tiền chữa bệnh

“Khi ra đến BV huyện Kỳ Sơn, các bác sĩ nói bệnh em Gồ quá nặng, phải chuyển xuống BV Mắt Nghệ An (ở TP Vinh) để cứu chữa. Tôi đưa em Gồ và người chú đi cùng ra quốc lộ 7A lên xe khách xuống TP Vinh thì nhà xe nói “phải có đủ 450.000 đồng cho vé xe ba người, nếu không thì phải xuống xe. Trả tiền xe xong tôi cứ lo ngay ngáy là xuống Vinh không đủ tiền nhập viện. Khi đến BV Mắt Nghệ An, qua khám, các y, bác sĩ lại nói em bị u hốc mắt nặng quá phải chuyển ra Hà Nội cứu chữa hoặc chuyển sang BV Ung bướu Nghệ An. Không đủ tiền để ra Hà Nội, chúng tôi bắt xe ôm đến khoa Ngoại BV Ung bướu Nghệ An cầu xin bác sĩ cứu em Gồ” - anh Gô kể lại.

Ngày 20-2, em Gồ nhập viện vào khoa Ngoại BV Ung bướu Nghệ An trong tình trạng khối u lớn như chiếc bát ăn cơm úp vào mắt trái, choán chỗ khoang mũi, hốc mắt và phá hủy xương hàm mặt, xâm lấn vào cơ gây biến dạng vùng này. Nhãn cầu trái bị đẩy lồi ra phía trước…

Sau khi khám, chụp cắt lớp và các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận em Gồ bị ung thư cơ vân ở trẻ em thể phôi bào xâm lấn tổ chức hậu nhãn cầu, giai đoạn 4.

Anh Gô nói như khóc: “Các bác sĩ, y tá nói bệnh em Gồ quá nặng nếu chuyển ra Hà Nội thì điều kiện chữa trị tốt hơn nhưng chúng tôi quá khó khăn, không có tiền đưa em đi Hà Nội đành để ở đây cầu cứu thôi”.

Để tiết kiệm tiền, anh Gô chỉ mua một ít thức ăn và mua thật nhiều cơm cho mình. Buổi trưa ăn cơm không hết, anh gói cơm lại rồi chiều lấy ra ăn.

Các y tá, bác sĩ và những bệnh nhân trong khoa biết chuyện em Gồ quá khó khăn đã góp được một ít tiền giúp em. Từ sự kêu gọi của anh Gô, bệnh viện và các báo, những ngày vừa qua các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng giúp em Gồ chữa bệnh.

Anh Hồ Quang Lâm (ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang chăm người nhà tại khoa Ngoại cho biết: “Trời rét buốt, anh Gô đưa cơm nguội còn thừa từ bữa ăn trước ra lót dạ, ai cũng thương. Ban đầu thấy anh chăm sóc bệnh nhân, tôi tưởng anh Gô là anh ruột cơ, chúng tôi quá khâm phục tấm lòng của anh”.

TÂM ĐẮC - HOÀNG LONG