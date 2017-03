‘Đành giã từ nhau chợ nổi Cái Răng...’

Soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa NHÂM HÙNG: Bài học từ chợ nổi Ngã Bảy Văn hóa chợ nổi là văn hóa giao thương chứ không phải chỉ là bán lời hay lỗ. Chủ nhân của chợ nổi chính là những người đang buôn bán ở đó nên cách giữ chợ nổi tốt nhất là tạo điều kiện cho họ buôn bán thuận lợi. Do đó, tôi mong là TP Cần Thơ khi thực hiện đề án bảo tồn chợ nổi Cái Răng đừng can thiệp thô bạo vào những gì chợ đang có. Hãy nhìn từ bài học chợ nổi Ngã Bảy để biết cách ứng xử phù hợp. Chợ nổi Ngã Bảy từng có đến cả ngàn phương tiện đến giao dịch mỗi ngày với 37 bến đò ngang, đò dọc. Nhưng vào năm 2000, khi Chính phủ có nghị định về an toàn giao thông đường thủy thì chính quyền sở tại cho là chợ nổi vi phạm giao thông thủy. Lúc đó họ làm một động tác đơn giản là ra lệnh dời chợ về vị trí trong một con kinh nhỏ cách chỗ cũ 3 km nên chỉ còn khoảng 200 ghe hàng. Và đến giờ thì nó chỉ còn 10 ghe hàng mà thôi. Cho nên dẹp chợ thì rất nhanh, hai tiếng đồng hồ là xong nhưng để hình thành chợ thì phải cần đến 100 năm”.