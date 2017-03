Lãng phí cơm, cháo từ thiện

Bị đâm chết khi phát cơm từ thiện Nạn nhân bị đâm chết khi đang phát cơm từ thiện vào tối 10-8, tại ngã tư Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ, phường 2 (quận 6, TP.HCM) được xác định là Trần Minh Phước, ở trọ gần Siêu thị Phú Lâm. Thường ngày anh Phước đi nhặt ve chai, còn vợ là Hứa Thị Thanh Tâm bồng theo con trai hai tuổi đi xin tiền quanh khu vực đó kiếm sống. Hơn năm nay, anh Phước nhận phát cơm miễn phí cho những người làm từ thiện. Theo người dân khu vực này, việc phát cơm thường diễn ra lộn xộn do có nhiều người chen lấn, tranh giành. Tại Nhà vĩnh biệt (BV Chợ Rẫy) chị Tâm kể: “Tôi như người mất hồn khi thấy ảnh nằm bất động giữa đường… Cháu nó thấy ảnh nằm đó, lấy tay khều nhẹ lên mặt ảnh, kêu ba, ba!”. Con trai hai tuổi của anh Phước lâu lâu lại hỏi: “Ba đâu, ba đâu rồi mẹ…?”. Vợ con của nạn nhân Trần Minh Phước. Ảnh: PT Theo lời bạn bè nạn nhân, tuần trước, Phước có nói với người thanh niên: “Tao nhận phát cơm cho người khó khăn, ưu tiên người già, tàn tật trước rồi tới những người bình thường. Mày đừng có chen lấn như vậy!”, có lẽ mâu thuẫn phát sinh từ đó. Và chính người này đã đâm Phước vào tối 10-8. Theo chị Tâm, hung thủ không chỉ dùng dao mà còn dùng cây xăm gạo. Tại Nhà vĩnh biệt, thi thể của Phước có nhiều vết thương lủng sâu ở vùng mặt. Bạn thân của anh Phước tên Lê Văn Tuấn mắt đỏ hoe kể: “Anh Phước phát cơm vì thương người nghèo, muốn tích chút phước đức cho con cái chứ đâu lấy tiền bạc gì”. Dù phát cơm cả năm nay nhưng chị Tâm không biết chính xác nhóm từ thiện nào đã nhờ chồng mình làm. Theo chị vì cơm từ thiện đến từ nhiều nguồn, có khi của nhà chùa, có khi của những cá nhân ẩn danh muốn làm phước… Có người đem cơm đến thì anh cứ phát thôi. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó Chủ tịch phường 2, quận 6, cho biết: “Đây là hoạt động phát cơm tự phát, không có đăng ký với phường nên phường rất khó phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự”. Chiều 11-8, thi thể anh Phước đã được giao cho gia đình về lo hậu sự. Hiện Công an quận 6 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để truy tìm thủ phạm. PHƯỚC TĨNH Hiện có một số nhóm thường xuyên đăng ký nấu tại bếp ăn từ thiện của BV. Nếu nhóm nào muốn nấu, BV sẽ sắp xếp lịch và duyệt thực đơn do nhóm đưa ra. BV không nhận thực phẩm nấu sẵn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho bệnh nhân. DS HÀ THỊ ĐIỂM, Trưởng ban Công tác xã hội BV Ung bướu Hiện có bảy đơn vị đăng ký phát cơm, cháo thường xuyên tại BV. BV đã cân nhắc số suất ăn mỗi ngày để tránh dư dôi. Nếu muốn phát quà hoặc thực phẩm nấu sẵn thì BV sẽ lên danh sách người nhận và bố trí giờ giấc, địa điểm. Thực phẩm phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Người nhà cần đến đúng giờ để nhận. BS TRẦN THỊ TUYẾT MAI, Trưởng phòng Trợ giúp xã hội

BV Nhi đồng 1 Nếu các nhóm làm từ thiện hợp tác để phân chia địa bàn hoạt động sẽ tránh được việc chồng chéo, lãng phí. Hoặc các nhóm có thể thỏa thuận sắp xếp lịch phát cơm, mì, cháo ra để đa dạng bữa ăn hơn. Cách đây không lâu, có một nhóm từ thiện chuyên phát cháo cho người lang thang về đêm nhưng khi thấy bị trùng với nhóm khác thì chuyển sang nấu cơm cho khỏi bị đụng mà không nghĩ đến việc sẽ tìm địa bàn thay thế hoặc chuyển sang cách giúp đỡ khác. Tâm lý chung là các nhóm muốn phát tận tay và ngại việc đăng ký nấu ăn hoặc đem vào BV qua nhiều thủ tục làm mất thời gian. anh LÊ BẢO CƯỜNG, Trưởng Chi hội thiện nguyện

