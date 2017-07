‘Ông già biển cả’ - Tiến sĩ Nguyễn Tác An

Một trong năm nhà hải dương học xuất sắc 20 năm qua Câu chuyện với TS An dần ngược về thời niên thiếu khi hằng ngày ông ra biển phụ kéo lưới cho bà con ngư dân quê nhà ở xã Xuân Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) và được trả công bằng những con cá để đem về cả nhà có cái ăn hoặc bán lấy tiền. Ông sinh năm 1943. Khi vào ĐH năm 1964, ông được chọn đưa sang học ngành hải dương học tại ĐH Tổng hợp Leningrad (Liên Xô). “Ngay thời sinh viên, tôi được đi thực tập trên các tàu nghiên cứu biển rất hiện đại của Liên Xô, đi hầu hết các đại dương trên thế giới. Nhiều tháng liền tôi được tham gia cùng các nhà khoa học tên tuổi nghiên cứu ở Bắc Băng Dương. Càng nghiên cứu về biển, tôi thấy biển càng bí ẩn và tôi càng đam mê” - ông An nhớ lại. Năm 1969, sau khi tốt nghiệp, ông An về công tác tại Viện Nghiên cứu biển ở Hải Phòng. Năm 1978, ông lấy bằng phó tiến sĩ tại Liên Xô với đề tài “Mô hình hóa quá trình chuyển hóa vật chất trong biển”. Sau đó ông về công tác tại Viện Hải dương học Nha Trang. 10 năm sau, ông tiếp tục lấy bằng tiến sĩ cũng tại Liên Xô với đề tài “Năng suất sinh học vùng biển Việt Nam và những giới hạn sinh thái”. Để làm đề tài này, ngay từ những năm 1980, nhiều tháng liền TS An đi khắp các đảo Trường Sa để nghiên cứu, góp phần hoạch định các vấn đề phát triển cho quần đảo quan trọng này của Việt Nam. Theo đánh giá của các nhà khoa học hải dương trên thế giới, đề tài tiến sĩ của ông An có giá trị vô cùng quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc đánh giá, dự báo, hoạch định sách lược khai thác tiềm năng ở biển Đông. Năm 1990, khi bắt đầu làm viện phó và đến năm 1997, khi bắt đầu làm viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, TS An đầu tư trí tuệ, công sức khôi phục vị thế khoa học của viện nghiên cứu này trong lĩnh vực hải dương học trên thế giới. Bởi từ năm 1959 đến 1967, Viện Hải dương học Nha Trang là trung tâm đào tạo các nhà nghiên cứu biển cho khu vực Đông Nam Á và là nơi tổ chức rất nhiều hội nghị khoa học quốc tế về biển. Từ đó, vị viện trưởng đã góp phần đưa Viện Hải dương học Nha Trang trở lại vị thế khoa học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tiếp đó, TS An được bầu là chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình hải dương học liên chính phủ của Việt Nam. Những thành tựu khoa học to lớn của TS Nguyễn Tác An đã được Ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC/WESTPAC) ghi nhận là góp phần lớn cho sự phát triển khoa học. Năm 2014, tổ chức này vinh danh TS An là một trong năm nhà khoa học hải dương xuất sắc nhất thế giới trong 20 năm qua. TS An cũng có tên trong từ điển danh nhân thế giới. “Trả lời nhiều đài, báo nước ngoài, tôi nói vinh dự này không phải của cá nhân tôi mà là công lao của mọi người. Mình nhận xét về mình thì khó lắm! Mình kể chuyện mình làm càng khó hơn!”. Dù đã nghỉ hưu nhưng TS An vẫn dành hết thời gian, công sức để tiếp tục nghiên cứu về biển.