Phụ nữ ra tay bắt tội phạm

Tưởng người phụ nữ đi bộ một mình trên con đường vắng sẽ không dám kháng cự nên hai tên cướp chủ quan nhưng bọn chúng đã nhầm…

Một mình đốn ngã hai kẻ cướp

Chị Nguyễn Thị Thanh Thới ở khu phố 4, phường Tân Hưng (quận 7) vẫn còn nhớ như in chuyện mình bị cướp lúc 8 giờ sáng 2-9-2013. Lúc đó chị đang cầm chiếc điện thoại iPhone 5 đi bộ ra đầu hẻm, hai đối tượng Lê Thành Nghĩa và Phùng Thành Trọng đang đi ngược chiều, thấy “con mồi” chúng lập tức quay đầu xe áp sát. Trọng ngồi sau nhanh chóng giật chiếc điện thoại trên tay chị còn Nghĩa rồ ga tẩu thoát. “Tụi nó ra tay trong tích tắc, tôi vừa kịp định thần thì chạy vụt lên chụp áo của tên ngồi sau xoay vài vòng, quật nó rớt xuống xe”. Khi Trọng bị chị Thới quật ngã, tên Nghĩa tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của chị Thới, người dân uống cà phê đầu hẻm liền quăng ghế ra đường để chặn và hỗ trợ bắt giữ được Nghĩa. Lợi dụng lúc chị Thới vừa khống chế vừa gọi điện thoại báo công an phường, Trọng vùng chạy thoát nhưng đã bị người dân chặn đầu, Trọng liền thối lui. Giận quá, chị Thới dùng đầu gối đốn ngã Trọng thì hắn mới chịu thúc thủ. Chị Thới cho biết lúc đó chỉ hành động theo phản xạ tự nhiên mà không nghĩ đến an nguy của bản thân. “Nếu cứ làm ngơ mãi thì kẻ xấu sẽ ngày càng lộng hành” - chị tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Phượng kể lại câu chuyện bắt giữ băng trộm Trinh “hoa khôi”. Ảnh: HOÀNG LAN





Trinh “hoa khôi” và đồng bọn lúc bị chị Phượng và người dân bắt giữ giao Công an phường Tân Hưng. (Ảnh do công an cung cấp)

Siêu trộm Trinh “hoa khôi” thúc thủ

Trinh “hoa khôi” (tên thật là Nguyễn Tạ Tuyết Trinh, quê Bạc Liêu) - một cái tên khét tiếng trong giới trộm cắp ở TP.HCM với tài bẻ khóa siêu đẳng. Trinh cầm đầu nhiều băng trộm “số má” gây ra hàng chục vụ trộm tài sản, đã bị Công an TP.HCM bắt giữ trong một chuyên án vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, ít ai biết trước khi bị bắt giữ không lâu, vào tháng 9-2013, trong một lần đang mở cửa nhà dân ở quận 7 để trộm, Trinh và một đàn em đã bị một người phụ nữ tay không khống chế bắt gọn.

Người dân ở hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 rất thán phục việc chị Nguyễn Thị Phượng (tạm trú khu phố 3) chống trả lại hai kẻ trộm khét tiếng. Lúc đó khoảng 6 giờ sáng 8-9-2013, chị Phượng phát hiện hai đối tượng khả nghi đang lúi húi trước nhà 423/13B Trần Xuân Soạn. Đường phố lúc này vắng lặng, không người qua lại, chị bèn nhẹ nhàng nép vào trong nhà mình để quan sát. Chưa đầy một phút áp sát cánh cửa, kẻ trộm là một phụ nữ trẻ đã mở được khóa vào bên trong, còn thanh niên đi cùng đang nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài. Nhận ra đây là băng nhập nha, chị Phượng không nao núng chạy ra trước đầu xe để chặn những đối tượng này lại. “Không ngờ đối tượng manh động cho xe tông thẳng vào người tôi. Dù chân tê buốt vì bánh xe đâm phải nhưng tôi vẫn túm lấy áo, tóc của đối tượng nam và dùng tay đấm liên tiếp vào đầu hắn” - chị nói.

Trước sự quyết liệt của chị Phượng, đối tượng buộc phải dùng hết sức lực vùng thoát và bỏ luôn xe lại cùng đối tượng nữ chạy bộ thoát thân. Thấy vậy, chị Phượng vừa tri hô, vừa nhanh trí gọi cho người bán quán cà phê đầu hẻm phối hợp truy bắt tại chỗ đối tượng nam. Đồng bọn nữ dù đã kịp bắt taxi bỏ chạy được một đoạn vẫn bị người dân truy đuổi theo tóm gọn.

Tại Công an phường Tân Hưng, mới đầu Trinh “hoa khôi” khai tên giả là Cao Kim Phượng, không thừa nhận hành vi của mình. Nhưng sau đó, khi công an cho một phụ nữ kiểm tra áo ngực của Trinh đã phát hiện có hàng chục dụng cụ dùng để phá khóa cửa gồm: bảy đầu đoản, ba cây kim loại để mở khóa, bình xịt hơi cay… Sau khi tiếp nhận hai đối tượng do chị Phượng và người dân bàn giao, Công an phường Tân Hưng đã lập hồ sơ chuyển giao Trinh “hoa khôi” cùng đối tượng đi cùng là Võ Thanh Tú cho Công an quận 7 xử lý.

Nhớ lại chuyện chạm trán siêu trộm Trinh “hoa khôi”, chị Phượng thừa nhận nếu không có sự góp sức của người dân thì hai tên trộm đã dễ dàng tẩu thoát. “Tôi nghĩ không riêng gì phụ nữ chân yếu tay mềm mà tất cả người dân cũng cần phải cảnh giác cao độ, để ý giữ gìn tài sản cho mình và cho hàng xóm để những kẻ gian không có cơ hội ra tay” - chị Phượng nói.

H.LAN - T.KHUÊ