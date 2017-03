Quảng Ninh: Than thổ phỉ “nuốt” nhà dân! - Bài 3: Chính than thổ phỉ gây sụt lún

Bốc dân đi để khai thác than? Trò chuyện với PV, ông Đào Xuân Đan, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nói đã chuẩn bị cả phương án trước mắt và lâu dài. Trước mắt, TP hỗ trợ 60 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm phải di dời khẩn cấp, mỗi hộ 12 triệu đồng (2 triệu đồng/tháng x sáu tháng) để thuê nhà ở tạm. Về lâu dài, sẽ đề nghị tỉnh bàn với ngành than để cho Công ty Than Hòn Gai giải phóng mặt bằng khu dân cư này, bốc xúc hết đất đá để khai thác than. Sau đó, tỉnh cho phép doanh nghiệp này làm khu đô thị mới để kinh doanh. Khởi tố 34 người khai thác than trái phép (PL)- Ngày 20-12, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam 29 người liên quan đến vụ khai thác than thổ phỉ tại tổ 64, khu 5 Cao Xanh về tội vi phạm các các quy định về khai thác tài nguyên. Trước đó, tối 13-12, Công an TP Hạ Long kiểm tra lò khai thác than trái phép tại hộ ông Bùi Trường Giang (trong ranh giới quản lý tài nguyên Xí nghiệp than Thành Công), bắt giữ 29 người, chủ yếu là lao động làm thuê, thu hai tấn than cùng công cụ khai thác than trái phép. Hai chủ lò đã bỏ trốn hiện đang bị công an truy nã. Đồng thời, Công an TP Hạ Long cũng đã khởi tố, bắt tạm giam năm người (trong đó có hai chủ lò) trong vụ khai thác than trái phép tại nhà ông Đỗ Văn Lộc (tổ 65, khu 5 Cao Xanh). H.HOÀNG