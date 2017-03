Sự thật về chính sách 'ngoại giao mới' của Trung Quốc

“Hợp tác Trung Quốc” gây nhiều tranh cãi Tác giả Ming Xia viết trên tờ The New York Times rằng sự phát triển mà TQ gọi mà “phát triển hòa bình” hiện vẫn mang lại sự bất an cho Mỹ vì nhiều lý do. Không chỉ thế, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa “bài Nhật”, xung đột Hoa Đông tăng nhiệt đang thách thức phát triển hòa bình của Tập Cận Bình. Các nước châu Á-Thái Bình Dương chưa có chính sách “chống TQ” một cách rõ ràng, tuy nhiên tính hung hăng của Bắc Kinh thời gian qua khiến hàng loạt quốc gia láng giềng lo ngại và lên tiếng chống lại. Một số nước châu Phi, Mỹ La-tinh, Đông Âu hợp tác với TQ được Dương Khiết Miễn gọi là thành tựu trong hợp tác song phương, đa phương thực tế không làm nổi bật “trách nhiệm quốc tế” của TQ. Chưa kể vai trò của Bắc Kinh tại các khu vực này, điển hình như châu Phi, còn đang bị tranh cãi, nghi ngờ khi nước này đặt ra nhiều vấn nạn về môi trường, chảy máu tài nguyên, sự xâm chiếm văn hóa, bất ổn xã hội… phía sau các quan hệ hợp tác.