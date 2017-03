Thuê nhà trọ ở Sài Gòn, làm sao để tránh bẫy lừa?

Ngày 1-12, chị NHBM (ảnh), quê Đồng Tháp tìm đến căn nhà số 285/51 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 theo thông tin dán trên cột điện để thuê. Mọi điều kiện chủ nhà đưa ra đều đáp ứng được yêu cầu của M. như giờ giấc tự do, trước khi đi chỉ cần báo trước hai tháng sẽ được trả lại tiền cọc… M. đồng ý đặt cọc 500.000 đồng để giữ chỗ. Lúc đặt cọc, phòng đang có người ở nên chủ nhà nói hai ngày nữa hãy dọn vào. Hai ngày sau, M. đến thì được người khác tiếp và đưa cho tờ giấy kê khai các khoản chi phí trả trong một tháng như điện 400.000 đồng/tháng, giữ xe 300.000 đồng/tháng, 200.000 đồng tiền lắp camera chống trộm. Bên cạnh đó, phải đáp ứng các điều kiện là 11 giờ đóng cửa, đặt cọc 1,6 triệu đồng, ở hết một năm mới được lấy lại tiền cọc. M. đòi lại tiền cọc thì người này nói ông chủ giữ rồi nên không giải quyết được. M. yêu cầu liên lạc ông chủ thì người này nói ông chủ bận việc… Sau đó người này viết cho M. một giấy hẹn, nội dung: “3-12, M. không thuê phòng nữa. Ngày 10-12, qua nhận lại tiền cọc 250.000 đồng”. Đúng hẹn, M. cùng anh trai đến đưa giấy hẹn thì người nhận tiền cọc cho biết không có tiền để trả, hẹn ngày khác đến. Anh của M. yêu cầu phải trả tiền cọc lại, nếu không sẽ báo công an thì người này mới chịu lấy tiền trả. Theo một người dân tại đây, các đối tượng thuê căn nhà này để cho thuê lại và rất nhiều SV đã bị lừa mất trắng tiền cọc. ______________________________________________ Mới đây, chúng tôi tiếp nhận trường hợp một SV nữ đặt cọc 500.000 đồng nhưng khi dọn đến ở thì chủ nhà nói không có chỗ để xe, không cho nấu ăn, đóng cửa trước 22 giờ 30. Bạn này đòi lại tiền cọc thì không được, đành nhờ tổ trưởng khu phố can thiệp nhưng tổ trưởng nói nhà này cho thuê lại, chủ nhà đã đi nước ngoài rồi. Sau đó bạn đến trung tâm nhờ hỗ trợ nhưng không có chứng cứ để chúng tôi giúp bạn đòi lại tiền. Ông NGUYỄN TRỌNG HOÀNG, Trưởng phòng Hỗ trợ

đời sống SV