Trên những con đường Campuchia

Biển Hồ mênh mông Biển Hồ, hay còn gọi là “Tonle Sap”, hình thù như một củ khoai lang, nằm chếch về phía nam so với trung tâm của đất nước Campuchia. Nó nằm lọt trong địa phận của năm tỉnh. Diện tích rộng đến 13.000 km2, chỗ sâu nhất vào mùa mưa đến 20 m. Đây là một trong những cái hồ rộng nhất của Trái đất. Từ thành phố du lịch Siem Reap chúng tôi đi xe 15 phút là tới một địa điểm du lịch của biển Hồ. Muốn ra thăm biển Hồ bằng những chiếc ghe gỗ chạy máy xe trong vòng một giờ, bạn phải trả 20 USD. 20 USD tuy không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn chút nào so với việc được chiêm ngưỡng một kỳ quan thiên nhiên của châu Á và những tập quán sinh hoạt lạ lùng của nó. Quanh năm suốt tháng ở đây lúc nào cũng không ngớt khách du lịch, họ ở khắp nơi trên thế giới đến. Khi đến bến mua vé xong, xuống thuyền chạy khoảng 20 phút là ra đến biển Hồ. Trong 20 phút chờ ngắm biển Hồ du khách cũng được xem một “nếp ở” đặc biệt của cư dân quanh biển Hồ. Tức là họ sống trong một căn nhà rất tạm bợ, hễ nước hồ dâng cao vào mùa lũ là họ khiêng căn nhà của mình lên xe chạy lũ mà không cần phải tháo rời. Và rồi biển Hồ mở ra trước mắt chúng tôi một không gian bao la không thấy bờ bến ở đâu. Mùa này nước hồ đầy ứ và đục ngầu phù sa. Đi ra biển Hồ là chúng ta bắt gặp cái xã hội con người trên biển Hồ. Đó là những quần cư đông đúc với hàng ngàn ngôi nhà sống thành làng, thành xóm, có hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện… Thật là cảm động khi chúng tôi bắt gặp một cái làng Việt Nam. Ở đó có cả trường học, ghi biển hiệu trường: “Trường học Việt Nam”. Nghe chúng tôi nói tiếng Việt lập tức cả xóm xôn xao vẫy tay chào. Chúng tôi ghé thăm lớp dạy chữ cho trẻ em Việt Nam do ông Mười quản lý, ai cũng xúc động, chúng tôi gom tiền lại được mấy triệu đồng để cho các em. Cư dân ở các làng trên biển Hồ sống trong những căn nhà bè hoặc trên những chiếc ghe có làm mái nhà. Có những hộ sống giản đơn hơn thì sống trên một ghe nhỏ. Trên những căn hộ trên nước ấy người ta có nuôi thú vật, gia súc và trồng cả hoa kiểng nữa. Chứng tỏ rằng họ ở đây đã rất nhiều năm và cũng không biết bao giờ mới hồi cố thổ. Và cái tập quán ăn ở trên biển Hồ ấy có từ xa xưa. Người ta ở trên biển Hồ lấy nước hồ ăn uống. Nghe nói trong nhóm cư dân của biển Hồ có rất nhiều kẻ “du thủ du thực” vì trốn chạy pháp luật mà ra đây ở. Cư dân của biển Hồ sống bằng rất nhiều nghề. Những cái nhà bè to là nơi đón khách du lịch dừng chân để ngắm cảnh. Ở đó người ta bày bán rượu bia, nước giải khát hoặc hàng lưu niệm. Tại đây hễ du khách uống hai chai bia Angkor thì được chủ nhà hàng tặng cho một đĩa tôm luộc.