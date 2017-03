Trung Quốc sẽ phản đòn gì sau phán quyết của PCA?

Viễn cảnh quan hệ Mỹ-Trung trong dài hạn Việc đoán định một cách cụ thể chính sách ngoại giao của Mỹ trong thời gian tới là khó khăn khi hiện nay vẫn chưa rõ Donald Trump hay Hillary Clinton, ai sẽ là tổng thống Mỹ sắp tới. Tuy nhiên, điều rõ ràng là Mỹ luôn nhất quán với chính sách ủng hộ tự do hàng hải trong khu vực và Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện quan điểm này của mình với các hoạt động của tàu hải quân “đi qua không gây hại” hay “tự do hàng hải” (FONOPS) trong khu vực các thực thể bị TQ thay đổi hiện trạng. Về mặt thể chế, Mỹ sẽ đẩy mạnh tăng cường các hệ thống thể chế do Mỹ lãnh đạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để duy trì vai trò bá chủ của mình cũng như thúc đẩy các giá trị của Mỹ và phương Tây như luật pháp quốc tế và tự do thương mại. Việc thúc đẩy các thể chế do Mỹ lãnh đạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được thể hiện rõ dưới thời Tổng thống Obama và chắc chắn sẽ không thay đổi đảo ngược nhiều dưới thời tổng thống Mỹ mới vào đầu năm 2017. TS NGUYỄN THÀNH TRUNG