Trung Quốc với các ‘hố đen’ trong phát triển

Trong báo cáo 22 trang công bố tháng 6-2015, “Happiness and Health in China: The paradox of progress” (tạm dịch: Hạnh phúc và sức khỏe ở Trung Quốc: Nghịch lý của sự phát triển) do Viện Brookings thực hiện với ba tác giả Carol Graham (giáo sư Trường Chính sách công, ĐH Maryland), Shaojie Zhou (giáo sư kinh tế ĐH Thanh Hoa), Junyi Zhang (nghiên cứu sinh tiến sĩ ĐH Thanh Hoa), có thể thấy rằng trong khi GDP đầu người và tiêu dùng gia đình tăng gấp bốn từ năm 1990 đến 2005; TQ đã tăng 10 hạng trong chỉ số phát triển con người từ năm 2008 đến 2013 (lên hạng 93 trong 187 quốc gia); tuổi thọ tăng đến 75,3 năm, so với 67 năm trong năm 1980… Tuy nhiên, trong cùng thời gian, sự thỏa mãn đời sống tại TQ lại đi theo khuynh hướng ngược lại.