Tử tù và án oan - Kỳ 6: ​Vô tội, sau bốn án tử

Theo Tân Hoa xã, đầu năm 2005 Bộ Công an Trung Quốc chỉ đạo ngành công an phá các vụ án mạng “bằng mọi giá”. Trước áp lực đó, lực lượng công an Trung Quốc đã làm tất cả để đảm bảo thực hiện kế hoạch phá án đề ra. Ví dụ, chỉ tính riêng tại Hắc Sơn, một huyện nhỏ ở tỉnh Hà Bắc, tỉ lệ phá án trong năm 2005 đạt 100%. Thành tích phá án nhanh trở thành cơ hội thăng quan tiến chức trong ngành công an. Vấn đề là do cảnh sát thi đua lập thành tích phá án nhanh, không ít người dân vô tội bị đẩy vào con đường lao lý. Điển hình nhất là trường hợp của Tôn Học Song.