Viết báo bằng trái tim yêu công lý

Niềm vui của trưởng bản Cao Khao thuộc đồng bào Rục khi có nhà cửa ấm no. (Ảnh do ông Đinh Vũ Thường cung cấp) “Thần sống” của vùng cao Nghe tin có nhiều người dân tộc Rục vào hang sống, đào củ mài để ăn qua ngày, quần áo rách không có mặc, Đinh Vũ Thường “phóc” lên xe đạp để đến với người Rục. Mất hai ngày đạp xe, trèo đèo lội suối, ông mới tiếp cận được với đồng bào người Rục. “Tôi không tưởng tượng nổi cảnh sống của họ. Bọn trẻ gầy xo, mặt mũi xanh lè vì nhịn đói lâu ngày. Người lớn hốc hác, bước chân này đá chân kia. Người già nằm co ro chờ chết… Một bức tranh bi thảm mà lần đầu tôi chứng kiến” - ông ngẩng mặt lên trời, nước mắt ứ đầy. Rồi ông tiếp: “Tôi tức tốc chạy về xuôi, không ăn, không ngủ để làm sao hoàn thành bài viết đẩy nhanh ra tòa soạn. Chỉ trong vòng một ngày, tôi đã về tới nhà và ngồi vào viết trong đêm đó. Ngày hôm sau, tôi nhờ đứa con gửi xe đi luôn”. Khi báo đăng, cả huyện nhốn nháo đi tìm tác giả để hỏi đường đến với đồng bào Rục. Thế là dân bản đã có lương thực cứu đói. “Lúc đó nhìn họ nhận những miếng cơm, thang thuốc, nước mắt tôi đã chảy. Tôi không ngờ cuộc đời mình lại làm được điều ý nghĩa như vậy” - ông xúc động kể lại niềm vui lớn nhất của cả 16 năm viết báo của ông. Ngay sau đó (năm 2003), Chính phủ đã cấp 32 tỉ đồng giúp đồng bào Rục ổn định chỗ ở, xây mạng lưới điện, đường, trường, trạm… Chính vì thế, đồng bào Rục ở Minh Hóa xem ông như “thần sống” của bản làng, bởi chính ông đã hồi sinh lại cả bản làng trong cơn “giãy chết”.