Ý khắc chế được ‘quân cờ đen’ là nhờ có… mafia

Vì khủng bố cũng cần nước Ý? Ông Michele Groppi, giảng viên tại Học viện Quốc phòng Vương quốc Anh, chỉ ra một lý do khác khiến IS và trước đó là al-Qaeda ngó lơ đất nước hình chiếc ủng. Theo ông, các tổ chức khủng bố này cần sử dụng nước Ý như một cơ sở hậu cần cho các hoạt động tại châu Âu. Mới tháng 8 vừa qua, Rome cũng bắt đầu cho điều tra các mối liên hệ giữa IS và những tổ chức mafia của nước này, nghi ngờ các nhóm tội phạm bắt tay buôn lậu dầu vào châu Âu. Vào tháng 2-2017, các đơn vị cảnh sát Ý đã phát hiện một lượng lớn dầu nghi được nhập lậu về từ Syria và Libya, những vùng hiện nhóm khủng bố IS vẫn còn đang kiểm soát nhiều mỏ dầu và “khát” ngoại tệ.