25 hợp đồng được ký kết tại Nhật Bản

Trong đó có thỏa thuận về xúc tiến đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tập đoàn Mitsubishi và Sumitomo. Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn đầu tư Sài gòn và Tập đoàn Marubeni về thiết lập đối tác chiến lược và xây dựng một tổ hợp năng lượng và công nghiệp tại tỉnh Bình Định với trị giá 1,5 tỷ USD. Đây là dự án sản xuất điện bằng sức gió ở qui mô công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam ký với Tập đoàn Marubeni thỏa thuận phát triển Dự án khí hóa than dưới lòng đất và phát triển năng lượng tại Bể than đồng bằng Bắc Bộ. Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ đã ký với SBI Holding thoả thuận thành lập Quĩ đầu tư thành viên Việt - Nhật. Nhiều thỏa thuận và hợp đồng khác trong các lĩnh vực đóng tàu, xây dựng nhà máy nhiệt điện và dầu khí được ký kết giữa các công ty và tập đoàn hai nước.

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn doanh nghiệp đang có những chiến lược mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Tập đoàn Mishubisi sẽ xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay tại Việt Nam. Mitsubishi là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới mở cơ sở sản xuất phụ tùng máy bay tại Việt Nam. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong tháng 1/2008.

Tập đoàn Marubeni mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong xây dựng các nhà máy nhiệt điện. Tập đoàn Itochu sẽ tham gia dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc- Nam, khai thác và chế biến quặng bô-xít nhôm và phát triển hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.