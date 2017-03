EU cảnh báo chất lượng nhiều lô hàng thủy sản Việt Nam

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) cho biết thông qua Hệ thống cảnh báo nhanh (RASFF) của Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm - Ủy ban châu Âu (EC) đã nhận được thông tin về các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cụ thể, một doanh nghiệp (DN) bị cảnh báo đối sản phẩm cá tra đông lạnh do chất lượng cảm quan không đạt yêu cầu (có mùi Amoniac trong sản phẩm) và trong sản phẩm có chứa chất Sodium carbonates không được phép sử dụng. DN thứ hai bị cảnh báo đối với mặt hàng cá tra đông lạnh do có chứa chất Sodium Erythorbate không được phép sử dụng. DN thứ ba bị cảnh báo mặt hàng cá ngừ đóng hộp do chỉ tiêu Histamine. Công ty cuối cùng bị cảnh báo mặt hàng cá cờ kiếm do có chỉ tiêu thủy ngân.

Theo đó Nafiqad yêu cầu các cơ sở sản xuất có lô hàng bị cảnh báo rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm soát nguyên liệu, hồ sơ quản lý sản xuất và thực hiện các chương trình quản lý chất lượng để xác định nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời các DN phải thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản, lập báo cáo giải trình gửi về Nafiqad trước ngày 21-5.

Nafiqad cũng yêu cầu các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng thực hiện kiểm tra ngoại quan về thông tin ghi nhãn thành phần phụ gia và việc sử dụng phụ gia trong quá trình sản xuất đối với các lô hàng cá tra xuất khẩu vào EU.