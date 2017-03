Giá vàng bùng nổ vượt qua 35 triệu đồng

Sau một ngày giá liên tục đổi chiều, tăng giảm chóng mặt, thương hiệu vàng miếng SJC tại TP HCM lúc 8h20 đã bất ngờ tăng vọt 650.000 đồng chiều bán ra và 570.000 đồng mua vào so với cuối ngày hôm qua, lên 34,65-34,80 triệu đồng. So với đỉnh cao mới lập được vào trưa qua, kỷ lục sáng nay đã bỏ xa 600.000 đồng mỗi lượng. 20 phút sau, doanh nghiệp này tiếp tục đẩy giá mua bán đắt thêm lần lượt 120.000 đồng và 100.000 đồng, lên đến 34,77-34,90 triệu đồng.

Cùng lúc đó, niêm yết thu mua vàng SJC tại các hiệu kim hoàn TP HCM cũng đạt 34, 60 triệu đồng, còn bán ra lên tới 34,85 triệu đồng. Khoảng cách mua bán được giãn rộng 250.000 đồng.

Tuy nhiên, đà tăng của SJC vẫn không thấm vào đâu so với thương hiệu Thần tài. Sau khi biến động tăng giảm thất thường vào ngày hôm qua, đến 8h sáng nay, mỗi lượng vàng SBJ mua vào đã tăng thêm 860.000 đồng, lên 34,61 triệu đồng. Trong khi đó, giá thu gom tăng hơn một triệu đồng, đưa niêm yết sát với 35 triệu, tại mức 34,89 triệu đồng. Trước đó, lúc 7h35, SBJ được niêm yết giá bán ra 35,1 triệu đồng một lượng.

Trái ngược với sự sốt nóng của bảng giá được thay đổi liên tục theo chiều hướng tăng, các cửa hàng đang chìm trong không khí giao dịch đìu hiu. Nhiều lúc, quầy mua bán vàng miếng không có khách nào ghé vào mua bán.

Giá vàng thế giới hướng tới 1.400 USD. Ảnh chụp màn hình Kitco.com.

Giá trong nước nhảy vọt nhờ đà tăng mạnh mẽ của thị trường quốc tế 4/11. Trong suốt ngày giao dịch, giá liên tiếp đi lên. Đặc biệt, trong phiên New York, có thời điểm giá vượt 1.394 USD, khiến nhà đầu tư không khỏi nghĩ đến dự đoán thị trường sẽ sớm vượt 1.400 USD của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Sau đó, giá đóng cửa ngày tại mức cao ngất 1.391 USD mỗi ounce. Đây là kỷ lục cao nhất tính đến thời điểm này, và bỏ xa kỷ lục lập được hôm 14/10 (1.386 USD) tới 6 USD.

Hợp đồng giao tháng 12 tăng một mạch 45,50 USD, lên chốt phiên ở 1.383,10 USD. Trước đó, có lúc giá đạt đỉnh 1.391,90 USD. Với kỷ lục mới nhất vừa lập được, tổng cộng từ đầu năm đến nay mỗi ounce vàng giao tương lai đã tăng giá 27%.

Ảnh: businessinsider.com

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố chương trình nới lỏng tiền tệ 600 tỷ USD, đồng đôla giảm điểm đúng như dự báo của giới phân tích. Dù chương trình này có mục đích hỗ trợ nền kinh tế, nó cũng có khả năng làm gia tăng lạm phát.

Hôm qua, USD rơi xuống mức thấp nhất suốt 11 tháng so với rổ các loại tiền tệ chủ chốt. So với đồng tiền chung châu Âu, đôla Mỹ cũng đang ở mức thấp nhất suốt 9 tháng. Cuối ngày thứ tư, mỗi euro đổi được 1,4255 USD, so với 1,4122 USD trước đó.

Nỗi lo lắng này khiến nhiều người đổ xô đi mua vàng. Bên cạnh đó, đồng đôla giảm giá khiến những người mua vàng bằng ngoại tệ khác sẽ được mua với giá rẻ hơn.

Trong suốt nửa đầu tháng 10, thị trường vàng liên tục lập kỷ lục mới do nhà đầu tư trông chờ vào tuyên bố nới lỏng tiền tệ. Tuy nhiên, đến nửa sau của tháng, việc Trung Quốc bất ngờ tăng lãi suất và nỗi lo lắng rằng quy mô nới lỏng của FED chỉ ở mức khiêm tốn khiến giá điều chỉnh giảm nhiều phiên liên tiếp.

Sau tuyên bố của FED hôm thứ tư, thị trường vàng lập tức bùng nổ. Bloomberg cho biết một số nhà phân tích thậm chí cho rằng thị trường sẽ còn đi lên trước cuối năm.

Theo Lệ Chi - Thanh Bình (VNE)