Hạt sầu riêng được thu mua gía cao hơn... quả

Hơn một tháng nay, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Năm nay ngoài việc mua bán sầu riêng thành phẩm, thì hạt sầu riêng cũng được các thương lái thu mua với mức giá khá cao.

Theo giải thích ban đầu, do giá sầu riêng tăng mạnh, gần đây nông dân các tỉnh Tây Nguyên đầu tư vào trồng loại cây này khá nhiều, thêm vào đó các cơ sở ươm giống ở miền Tây cũng có nhu cầu lớn về hạt và cây giống. Chính vì lý do đó mà hạt sầu riêng năm nay được thu mua nhiều hơn và giá cả cao gấp 5-6 lần so với năm ngoái.