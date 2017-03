Bò Kobe nổi tiếng thế giới ‘made in Vietnam’

Vì sao thịt bò Kobe đắt nhất thế giới? Thịt bò Kobe nổi tiếng khắp thế giới và là một đặc sản của TP Kobe thuộc vùng Kinki (Nhật Bản). Với hương thơm nhẹ đặc trưng không giống một loại thịt bò nào trên thế giới, kết hợp vị béo quyện cùng với những thớ thịt mượt mà như tan dần trong miệng đã làm cho thịt bò Kobe được xếp vào hàng “cực phẩm”. Giá thịt bò Kobe được xem là đắt đỏ nhất thế giới, dao động từ 500 USD đến 1.000 USD/kg tùy loại. Giá đắt một phần còn do nguồn cung ít ỏi, chi phí chăm sóc và chất lượng thịt đặc trưng. Riêng tại Việt Nam, thịt bò Kobe có giá nhập khẩu không dưới 9 triệu đồng/kg. Ở Hà Nội, có thời điểm một nhà hàng bán giá một tô phở bò Kobe lên đến 850.000 đồng, cao gấp 40 lần so với một tô phở bình thường; một phần bít tết bò Kobe giá tới 2 triệu đồng. Tháng 4-2014, bò Nhật Bản chính thức được Việt Nam cho phép nhập khẩu sau nhiều năm chỉ có hàng xách tay hoặc nhập lậu. Theo ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, việc đầu tư nuôi bò Kobe tại Việt Nam sẽ tạo ra những sản phẩm đặc thù để doanh nghiệp có thể cạnh tranh ở phân khúc cao cấp, do nhu cầu thị trường vẫn rất lớn.