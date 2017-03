Cá kho làng Vũ Đại, bò giàng Lào ...hút khách Sài Gòn

Đặc sản Lào, Campuchia Tại chợ Lê Hồng Phong (quận 10, TP.HCM) đang bán lạp xưởng, khô cá lóc, khô rắn, thịt nai khô… Campuchia. Ông Minh, chuyên bán đặc sản tết cho biết một số loại cá tra dầu, cá hô, cá trà sóc… mua từ Campuchia, Lào về TP.HCM tiêu thụ tốt. Cá chủ yếu dưới dạng đông lạnh hoặc cá khô. Giá bán các sản phẩm của Lào hoặc Campuchia thường mắc hơn so với sản phẩm cùng loại trong nước. Chẳng hạn, bò giàng Lào giá từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/kg, cá lóc Biển Hồ giá khoảng 360.000 đồng/kg, khô rắn 500.000 đồng/kg. Đại diện Organica khẳng định để đảm bảo uy tín, khi bán các loại đặc sản hệ thống cửa hàng của Organica đều lấy từ những nguồn đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chẳng hạn như gà muối, giò thủ lấy từ Hà Giang do được chế biến từ gà và heo của người dân tộc bản địa vùng núi, đồng thời sản phẩm này được dự án phát triển cộng đồng quốc tế hỗ trợ.