‘Làm’ cà phê cũng được chứng nhận chất lượng phân bón!

sử dụng phòng thử nghiệm chưa được chỉ định để phân tích các chỉ tiêu phân bón; sử dụng các kết quả phân tích không có giá trị để cấp giấy chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp; giả mạo hồ sơ để đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận…” - đây là các nội dung trong kết luận thanh tra tại 11 tổ chức được chỉ định hoạt động thử nghiệm, chứng nhận chất lượng phân bón do Thanh tra Bộ NN&PTNT vừa công bố.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFÉ CONTROL) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cà phê, không có nhân viên chuyên ngành về phân bón, không có phòng thử nghiệm phân bón, không có đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận chất lượng cũng như hoạt động thử nghiệm phân bón và thực tế là không hoạt động gì trong lĩnh vực phân bón. Thế nhưng Cục Trồng trọt vẫn chỉ định công ty này được… chứng nhận chất lượng phân bón (!?).

Trong khi đó, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert không đủ điều kiện quy định; hồ sơ chứng nhận hợp quy có dấu hiệu giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Văn Thắng (chuyên gia đánh giá lấy mẫu) tại các biên bản đánh giá hiện trường và biên bản lấy mẫu chứng nhận hợp quy. Phòng thử nghiệm phân tích các chỉ tiêu không đúng phép thử quy định và sử dụng các kết quả này để cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm phân bón.

Đáng chú ý, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ đã chứng nhận hợp quy cho 496 sản phẩm không nằm trong danh mục. Trung tâm được Bộ Công Thương chỉ định là tổ chức chứng nhận phân bón DAP, phân lân nung chảy nhưng đã cấp chứng nhận hợp quy cho 1.247 sản phẩm phân bón vô cơ không phải là phân bón DAP và phân lân nung chảy…

Kết quả kiểm tra thực tế còn cho thấy các công ty không kiểm soát được số lượng tem in dấu hợp quy do doanh nghiệp tự in và dán vào bao bì hàng hóa nhập khẩu.

Vì vậy, Thanh tra Bộ kiến nghị Cục Trồng trọt hủy quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón và quyết định chỉ định phòng thử nghiệm của 11 đơn vị được thanh tra; yêu cầu tổ chức chứng nhận phân bón thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận hợp quy đã cấp không đúng quy định; rà soát năng lực các tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón và phòng thử nghiệm phân bón đã được Bộ và Cục Trồng trọt chỉ định nhưng chưa được thanh tra; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra làm rõ việc giả mạo quyết định chứng nhận hợp quy của Công ty Vinacert cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao quốc tế Con Cò Vàng.