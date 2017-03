Ngày mai, hạn chót đăng ký mua hóa đơn

Bà Vũ Thị Mai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết hạn chót là cuối ngày mai (31-12), doanh nghiệp đăng ký mua hóa đơn giá trị gia tăng (gọi tắt là hóa đơn).

Đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp chưa có hóa đơn sử dụng từ ngày 1-1-2011 thì sẽ mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hạn mua đến hết ngày mai (31-12) với thời gian tối đa được sử dụng là ngày 31-3-2011. Căn cứ theo số lượng hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng trong quý III-2010, cơ quan thuế sẽ bán với lượng tương ứng. Bà Vũ Thị Mai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết như vậy.

Cũng theo bà Vũ Thị Mai, từ nay đến 31-12, số lượng doanh nghiệp đến mua hóa đơn ở cơ quan thuế sẽ rất đông. Do vậy, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các cục thuế tăng cường bố trí cán bộ để bán hóa đơn cho các doanh nghiệp thuộc diện đặt in và tự in năm 2010. Theo đó, cơ quan thuế thu tiền bán hóa đơn nhưng việc thực hiện đóng dấu trên hóa đơn và giao hóa đơn có thể thực hiện sau ngày 31-12-2010.

Theo ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, các doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu hóa đơn thì cũng đều được bán, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Thông qua hóa đơn, doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp mình. Một số doanh nghiệp kêu thiếu hóa đơn nhưng thực tế không phải không có hóa đơn để hoạt động mà vì chưa in kịp.

Cơ quan thuế đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu hóa đơn cho doanh nghiệp khi chưa kịp tự in. Trong ảnh : Tư vấn cho các doanh nghiệp tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: HTD

Tổng cục Thuế cho biết ngành thuế có những quy định hết sức mở cho các doanh nghiệp. Cụ thể, sẽ có ba loại hóa đơn: hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Về loại hóa đơn tự in, hình thức này cực kỳ giản tiện cho doanh nghiệp vì họ có thể tự in từ máy tính, máy in của chính cơ quan mình. Tuy nhiên, để tự in hóa đơn, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện như: được thành lập trong các khu công nghiệp cao, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; các đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiêp có vốn điều lệ trên 5 tỉ đồng.

Ngoài những trường hợp đáp ứng đủ ba điều kiện trên, các doanh nghiệp khác, vẫn được tự in hóa đơn, nếu doanh nghiệp đó được cấp mã số thuế, hoạt động có doanh thu và trong vòng 365 ngày kể từ ngày dự kiến tự phát hành hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ mức 20 triệu đồng trở lên.

Ngăn chặn doanh nghiệp ma

180.000 là số doanh nghiệp thuộc diện được tự in và tự đặt in hóa đơn, chiếm 20% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Nguồn: Bộ Tài chính

Theo Nghị định 51 (năm 2010), doanh nghiệp được tự in và đặt in hóa đơn từ ngày 1-1- 2011. Liệu khi đó cơ quan thuế có kiểm soát được lượng hóa đơn bất hợp pháp không?

Về điều này, bà Mai cho hay Nghị định 51 được ban hành với mục tiêu giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp. Do vậy, từng doanh nghiệp phải quản lý hóa đơn của mình. Hiện tượng mua bán hóa đơn sẽ tăng lên mà nghị định này sẽ hạn chế việc mua bán hóa đơn của các doanh nghiệp ma, các doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp. Vì các doanh nghiệp được đặt in hoặc tự in hóa đơn thì hóa đơn của doanh nghiệp này không có giá trị sử dụng cho doanh nghiệp khác. Vì vậy, khả năng mua bán hóa đơn chắc chắn sẽ giảm hơn so với trước đây.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Tấn, số doanh nghiệp mua bán hóa đơn bất hợp pháp là không nhiều nhưng cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh. Khi doanh nghiệp được tự chủ in và đặt in hóa đơn sẽ hạn chế tình trạng lập ra doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Thực tế, cơ quan quản lý đã dự trù một số tình huống nhưng có xảy ra hay không còn tùy thuộc vào sự phối hợp giữa cơ quan thuế và người sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, không tránh được một số trường hợp lợi dụng.

LÊ THANH