Kiểm tra 70 siêu thị Con Cưng, phát hiện nhiều sai phạm

Trước khiếu nại và nghi ngờ của khách hàng tại TP.HCM về việc chuỗi siêu thị Con Cưng có dấu hiệu cắt tem nhãn và thay thế bằng tem xuất xứ khác để lừa dối người tiêu dùng, hôm qua (23-7), lực lượng chức năng tiếp tục đồng loạt kiểm tra 67 siêu thị của Con Cưng trên địa bàn TP.HCM. Như vậy, đến nay cơ quan chức năng đã kiểm tra 70 siêu thị trong tổng số trên 100 siêu thị của Con Cưng tại TP.HCM.



Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) thuộc Bộ Công Thương, cho hay: Qua kiểm tra bước đầu phát hiện nhiều sai phạm.

Thu giữ hàng ngàn sản phẩm

Đơn cử tại siêu thị Con Cưng ở số 833-835 Hồng Bàng, quận 6, lực lượng QLTT đã tạm giữ hàng ngàn mặt hàng quần áo trẻ em các loại mang nhãn hiệu CF, concung.com, laluna, lebe, Starter’s.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện có 130 mặt hàng phấn, sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng da… hiệu Johnson’s và Johnson’s baby. Những sản phẩm này do Thái Lan, Philippines, Malaysia sản xuất và có nhãn hàng hóa dán trên sản phẩm. Tuy nhiên, không thể hiện số lô, số công bố mỹ phẩm… theo quy định.

Không chỉ sản phẩm dành cho trẻ em mà sản phẩm kem massage bụng dành cho phụ nữ bao bì in “Sản xuất bởi Công ty TNHH G&C” nhưng lại được dán chồng lên với thông tin ghi “Sản xuất bởi: Công ty TNHH Mỹ phẩm TITIONE”. Hay chiếc áo có mác “Made in Thailand” nhưng trên áo không có bất cứ tem nhãn nào khác để chứng minh nguồn gốc; trên sản phẩm có in mã vạch của Thái Lan nhưng khi kiểm tra cũng không hiển thị thông tin gì.

Tại siêu thị Con Cưng ở 78 Tôn Thất Tùng, quận 1, lực lượng QLTT ghi nhận một số vi phạm ban đầu như: Cửa hàng đang trưng bày, kinh doanh 1.841 đơn vị sản phẩm là quần áo, kính mát, đồ chơi, đồ dùng cho mẹ và bé các loại do Việt Nam và nước ngoài sản xuất nhưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Bên cạnh đó, nhãn hàng hóa không ghi tên, địa chỉ nhà sản xuất, không ghi năm sản xuất; dán che một phần nhãn gốc.

Còn tại siêu thị Con Cưng ở 424 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, cơ quan chức năng tạm giữ gần 1.500 đơn vị sản phẩm là áo, quần, bộ đồ, đầm các loại… Trong đó riêng hàng hóa do nước ngoài sản xuất gồm 356 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em các loại. Toàn bộ hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa và nguồn gốc, xuất xứ.



Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đang kiểm tra siêu thị Con Cưng. Ảnh: TÚ UYÊN

Con Cưng nói gì?

Con Cưng hiện là chuỗi có quy mô lớn trên thị trường với 343 siêu thị trên toàn quốc, trong đó TP.HCM có trên 100 siêu thị. Doanh nghiệp này chuyên kinh doanh các sản phẩm cho trẻ em, phụ nữ có thai với các sản phẩm chính như tã, sữa, thực phẩm, thời trang, đồ dùng cho bé, đồ chơi.

Sau những lùm xùm về sự không minh bạch trong xuất xứ hàng hóa của Con Cưng, nhiều người tiêu dùng nghi ngờ “vụ Con Cưng cũng tương tự như khăn lụa của Khải Silk” cách đây không lâu. Tức cắt tem nhãn xuất xứ sản phẩm rồi thay thế bằng tem nhãn khác để lừa dối người tiêu dùng.

Để giải đáp những thắc mắc trên, ngày 23-7, chúng tôi đã liên hệ với bà Nguyễn Hồng Liễu, trưởng bộ phận pháp lý hành chính Công ty Cổ phần Con Cưng, như đã hẹn. Tuy nhiên, bà Liễu từ chối gặp, phân trần: Thời gian này công ty bận làm việc với cơ quan nhà nước, do đó không có thời gian gặp phóng viên, thay vào đó bà sẽ trả lời những thắc mắc của chúng tôi qua email.

Tuy vậy, trong thông cáo báo chí vừa phát ra, lãnh đạo Con Cưng khẳng định toàn bộ sản phẩm nằm trong lô hàng mà ông Trường Đình Công Vĩnh (người đã gửi đơn tố cáo Con Cưng cắt nhãn mác cũ, thay vào đó nhãn mác khác…) được sản xuất tại Thái Lan, sử dụng 100% nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ Thái Lan và các nước ASEAN.

“Qua rà soát lại toàn bộ quy trình đặt hàng, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và nhận thấy lỗi của Con Cưng là đã không kiểm tra hết toàn bộ lô hàng. Chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng và nghiêm túc kiểm điểm nội bộ, cam kết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để không xảy ra các sai sót tương tự” - đại diện Con Cưng hứa.

Kiểm tra Con Cưng trên toàn quốc

Ông Trần Hùng, Cục phó Cục QLTT, khẳng định qua kiểm tra bước đầu cho thấy có nhiều dấu hiệu sai phạm về nguồn gốc, xuất xứ của Con Cưng. Do đó lực lượng chức năng thu giữ sản phẩm liên quan, đối chiếu theo tờ khai, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc nhập khẩu để làm rõ.

“Chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ với các đơn vị kinh doanh không lành mạnh và lừa dối khách hàng. Các công ty có lượng sản phẩm tung ra thị trường lớn thì cần phải kiểm tra chặt chẽ hơn nữa để tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng” - ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trần Hùng, lực lượng QLTT sẽ mở rộng kiểm tra toàn bộ hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc, không riêng TP.HCM… “Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi sẽ làm việc lại với lãnh đạo Con Cưng để làm rõ mọi vấn đề và đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Từ đó nhằm mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và đảm bảo sự cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp” - ông Hùng nói.