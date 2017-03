Bênh cha, nam thanh niên làm chết người

Cùng trong vụ án này, bị cáo Phạm Trung Tín (27 tuổi) cũng lãnh án một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.





Theo hồ sơ, tối 5-4-2015, Nguyễn Văn An, Tín và một vài người bạn tổ chức ăn nhậu ở gần nhà Phong (quận Tân Phú). Tiệc tàn, chỉ còn lại An và Tín ở lại nói chuyện. Lúc này, Phong đang ở trong nhà nên đi ra và nói "hai người đừng buôn bán ma túy để hại người", dẫn đến hai bên cãi nhau.



Nghe tiếng cãi vã, cha Phong đi ra la mắng liền bị An xông vào đánh, còn Tín đánh nhau với Phong.





Bị cáo Phong đang chờ toà nghị án



Tiếp đó, Tín chạy về phòng trọ, mang ra ly thủy tinh ném về phía cha con Phong. Đồng thời, An cầm tuốcnơvít đâm trúng cha Phong khiến ông gục ngã. Chưa dừng lại, An còn lấy chậu cây, thùng kim loại dùng để đốt vàng mã gần đó ném về phía ông này.



Tức giận vì cha bị đánh dã man, Phong chạy lại, rút cây tuốcnơvít còn đang cắm trên người cha, đâm một nhát vào người An khiến người này ngã xuống đường bất tỉnh. Phong chạy vào nhà và bị bắt giữ ngay sau đó.



Trong quá trình điều tra, kết luận giám định xác định tại thời điểm gây án, Phong rối loạn tinh thần và hành vi do sử dụng cần sa. Theo đó trước, trong và sau khi gây án, Phong hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.



Sau đó nạn nhân An tử vong do vết thương sọ não. Còn Tín bỏ đi khỏi địa phương đến ngày 24-4-2015 ra đầu thú.