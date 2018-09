Bí ẩn về 5 chiếc camera bị mất tích trong vụ án ma túy

Như đã đưa tin, sáng nay (4-9), TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng (49 tuổi, trú tại TP Hạ Long) về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.



Đáng chú ý, trong vụ án này, bị cáo Hồng là người liên tục kêu oan trong suốt quá trình tố tụng.



Bị cáo Nguyễn Thị Hồng tại tòa

Nhận tội vì bị điều tra viên đe dọa?

Tại phần làm thủ tục phiên tòa, thư ký cho biết cả hai điều tra viên cùng rất nhiều nhân chứng trong vụ án được triệu tập nhưng đều vắng mặt.

Trả lời HĐXX, Nguyễn Thị Hồng khai thuê lại quán karaoke của ông Nguyễn Danh Hồng (nhân chứng) và có nhờ người này phụ giúp để ổn định kinh doanh. Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo có đi vay tiền của người quen, khi về tới quán thì nhóm Đào Văn Ý đã vào hát và sử dụng ma túy rồi.

Được Ý ngỏ lời xin phép sử dụng ma túy, nữ chủ quán khai rằng đã kiên quyết không cho, đồng thời không nhìn thấy các dụng cụ sử dụng ma túy, càng không biết nhóm của Ý có sử dụng ma túy hay không.

Khi Ý đưa tiền, Hồng vứt xuống bàn nhưng sau đó nam thanh niên này tiếp tục nhét vào áo của mình rồi đẩy ra khỏi phòng. Quá trình này có xảy ra giằng co. Khi Hồng đang đi gọi người để xử lý vụ việc thì thấy một nhóm người ập vào (chưa biết là công an) rồi bị bắt.



Đại diện VKS cho rằng vụ án đã có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

Đối chất ngay tại tòa, nhân chứng Nguyễn Danh Hồng cũng khẳng định mình là người sắp xếp phòng hát cho nhóm thanh niên nói trên chứ không phải bị cáo.

Nguyễn Thị Hồng khẳng định không chứa chấp người sử dụng trái phép chất ma túy, cái sai của bị cáo là không kịp tố giác hành vi của nhóm Đào Văn Ý thì đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng

Một chi tiết đáng chú ý là hệ thống camera giám sát tại quán karaoke của Nguyễn Thị Hồng hiện nay không rõ ở đâu. Bị cáo cho hay quanh nhà có lắp năm chiếc camera, nếu có sự việc gì diễn ra cũng sẽ đều ghi lại được. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án lại không hề đề cập tới.

“Đề nghị HĐXX xem xét cơ quan nào đã lấy đi những chiếc camera mà không có bất cứ biên bản nào. Bởi đây không chỉ là tài sản của gia đình mà trong đó còn có rất nhiều thông tin là bằng chứng của vụ việc” - bị cáo nói.

Liên quan đến vấn đề này, anh Nguyễn Duy Hoàng (con trai của bị cáo) khai với tòa là hệ thống camera của gia đình mình đã được công an (gồm một người mặc cảnh phục, hai người mặc thường phục) tháo đi ngay sau khi bị cáo Hồng bị bắt giữ. Tuy nhiên, nhân chứng Nguyễn Danh Hồng cho biết đã tới hỏi cơ quan công an nhưng được trả lời rằng không hề có việc tháo camera mà có thể do bị trộm (?!).



LS Vũ Thị Nga, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng

Trước tình huống trên, đại diện VKS cho rằng CQĐT đã có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi trong hồ sơ không có tài liệu nào liên quan đến hệ thống camera, bởi nếu có thì đây sẽ là một nguồn chứng cứ của vụ án. Ngoài ra, công an từng bắt giữ ông Nguyễn Danh Hồng nhưng sau đó lại không có lời khai của ông này trong hồ sơ vụ án. Do vậy, đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư Vũ Thị Nga (Văn phòng LS Công lý Việt) nêu quan điểm về việc CQĐT đã sử dụng các nhân chứng không khách quan, điển hình như nhân chứng Đào Văn Ý là một nghi can trong vụ án ma túy khác, có nhân chứng dùng tên giả, người thì làm chứng trong nhiều vụ án khác...

Bà Nga đề nghị phải làm rõ việc có bỏ lột tội phạm hay không, bởi nếu Ý là nghi can trong một vụ án khác thì phải truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời xem xét trách nhiệm của người tiến hành tố tụng trong việc bỏ ngoài hồ sơ đối với lời khai của nhân chứng Nguyễn Danh Hồng.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Hạ Long, chuyển hồ sơ cho VKSND TP Hạ Long điều tra lại theo thủ tục chung.