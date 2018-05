Bị cáo liên tục kêu oan lãnh 12 năm tù

Chiều 30-5, sau một ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tất Vân (52 tuổi, ngụ Đồng Nai) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp chung với bản án ba năm tù treo (cùng tội danh) vào năm 2011, bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.

Tòa buộc người liên quan là ông Vũ Đức Hùng nộp lại 460 triệu để trả cho bị hại. Ngoài ra, tòa cũng ra quyết định bắt tạm giam bị cáo Vân tại phiên tòa sau khi tuyên án để đảm bảo việc thi hành án.



Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Vân ngày 30-5. Ảnh: NN



HĐXX nhận định, các chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo. Tòa cho rằng, xét về mặt pháp lý, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ mới có chủ trương chấp thuận về mặt nguyên tắc cho liên doanh Golden Land - Nguyễn Tòng tham gia thực hiện dự án. Trong khi đó, liên doanh này vẫn chưa có thủ tục đăng ký hoạt động, chưa có giấy phép thành lập liên doanh theo luật đầu tư.



Tại công văn của UBND tỉnh Vĩnh Long nêu lý do thu hồi chủ trương đầu tư dự án công trình giao thông khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi – Trường An là do quá hạn 12 tháng mà liên doanh Golden Land – Nguyễn Tòng không tiến hành các thủ tục đầu tư… Do vậy chưa có người nào được quyền nhân danh liên doanh này tiến hành các giao dịch dân sự về mặt thương mại nói chung thực hiện việc huy động các nguồn lực để thực hiện dự án trên nói riêng.

Tòa nhận định, bị cáo nói đã dùng số tiền để thực hiện dự án nhưng theo lời khai của ông Tòng thì số tiền bị cáo chuyển là chi phí cho dự án xây dựng đường bờ kênh TP Vĩnh Long, không liên quan công trình đường giao thông khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi – Trường An. Số tiền này đã chuyển cho ông Tòng trước ngày UBND tỉnh ban hành chủ trương chấp thuận liên doanh Golden Land – Nguyễn Tòng tham gia dự án nói trên…

Trước đó, tại tòa bị cáo cho rằng mình không phạm tội lừa đảo, không chiếm đoạt tiền của bị hại, số tiền nhận của bị hại đã đưa vào thực hiện dự án… Bào chữa cho bị cáo, các luật sư cũng cho rằng cơ quan tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự và đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội.



Tại tòa bị cáo Vân luôn cho rằng mình không phạm tội... Ảnh: NN



Theo cáo trạng mới nhất, ngày 1-9-2010, Nguyễn Tất Vân là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Xây dựng Golden Land, trụ sở Hà Nội (gọi tắt công ty Golden Land) ký hợp đồng liên doanh với ông Nguyễn Đức Tòng, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nguyễn Tòng (gọi tắt công ty Nguyễn Tòng) có trụ sở tại Vĩnh Long để hợp tác đầu tư bảy dự án công trình giao thông nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là liên doanh).



Năm 2011, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình trên và chấp thuận về nguyên tắc cho liên doanh làm nhà đầu tư ba công trình, trong đó có công trình giao thông Khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi - Trường An. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình trên cho liên doanh là cơ sở pháp lý để nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, dù chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng Vân lại liên hệ với hai trung gian khác là Vũ Đức Hùng, Võ Thị Bảo Trân tìm nhà thầu phụ không thông qua liên doanh. Vợ chồng Trân liên hệ với bị hại là ông Nguyễn Triều Dâng nói cần nhà thầu phụ để thi công đường giao thông Tân Ngãi - Trường An và ông Dâng đồng ý.

Biết Hùng tìm được nhà thầu, Vân nhiều lần liên hệ Hùng và yêu cầu người nhận thầu phải đưa tiền hoa hồng trước để nhà đầu tư ký hợp đồng thi công. Hùng và Trân liên hệ ông Dâng để nhận tiền. Tin tưởng dự án là có thật, ông Dâng nhiều lần đưa tiền cho vợ chồng Trân tổng cộng 1,91 tỉ.

Sau khi nhận tiền của ông Dâng, Trân lấy 810 triệu đồng, đưa cho Hùng 1,1 tỉ. Hùng lấy 520 triệu đồng và chuyển khoản cho Vân 580 triệu đồng. Vân cho Trân mượn 70 triệu, còn lại tiêu xài cá nhân hết và bỏ mặc dự án...

Cuối cùng, UBND tỉnh Vĩnh Long thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng đối với các dự án tại Vĩnh Long do phía liên doanh không thực hiện đúng cam kết về thời gian. Phát hiện dự án không được phép thực hiện, ông Dâng yêu cầu trả lại số tiền đã đưa nhưng Vân, Hùng và vợ chồng Trân tránh né nên ông Dâng làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, bị cáo và những người liên quan đã khắc phục cho bị hại được 1,45 tỉ.

Trước đó, vào năm 2016, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần đầu và tuyên phạt bị cáo Vân 12 năm tù, tổng hợp chung hình phạt với bản án năm 2011 là 15 năm tù. Sau đó, bị cáo kháng cáo kêu oan. Năm 2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng chưa có cơ sở kết luận bị cáo chiếm đoạt 580 triệu.