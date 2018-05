Bị nhiễm HIV cầm kim tiêm chặn người đi đường để cướp

TAND huyện Cái Bè, Tiền Giang vừa xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hỷ (thường trú tại ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè ) 8 năm tù về tội cướp tài sản và 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Hỷ là đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm HIV, do cần tiền tiêu xài nên đã nhiều lần thực hiện hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Mỹ Đức Tây.



Bị cáo tại tòa

Do quen biết với chị C. nên Hỷ đến nhà gặp chị C. yêu cầu đưa một triệu đồng nhưng chị C. nói không có. Lúc này, Hỷ tiến lại gần chị C. lấy trong túi áo khoác ra một con dao dọa. Do lo sợ và đang mang thai nên chị C. phải đưa cho Hỷ 620.000 đồng.



Tiếp đó bị cáo nhìn thấy bà H. (kinh doanh mua bán gạo có tiền) nên Hỷ ra đường chặn xe. Bị cáo cầm ống kim tiêm đưa sát đùi bà H. và gằn giọng yêu cầu đưa 500.000 đồng. Bà H. biết Hỷ bị nhiễm HIV, nhìn thấy kim tiêm nên sợ bị Hỷ đâm kim tiêm vào người nên chấp nhận.

Tháng 8-2017, Hỷ biết chị L. (hàng xóm) đi vắng, nhà không ai trông giữ nên leo tường vào phòng ngủ mở tủ lấy trộm 100 đô la Mỹ. Sau khi trộm được tài sản, Hỷ đem đến tiệm vàng bán được 2.160.000 đồng.