Chủ quán bị xử lý hình sự: Công an, Viện kiểm sát TP rút hồ sơ để kiểm tra

Công an TP.HCM khẳng định có căn cứ khởi tố chủ quán Xin chào.

Tối 20-4, một nguồn tin cho biết Công an TP.HCM có đánh giá ban đầu về vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại huyện Bình Chánh.



Theo đó, Công an TP.HCM cho rằng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ pháp lý.



Trước đó, vào chiều cùng ngày Ban giám đốc Công an TP cử hai tổ công tác gồm nhiều lãnh đạo, cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm để nghe báo cáo từ Công an huyện Bình Chánh, đánh giá hồ sơ vụ việc.



Sau khi nghe báo cáo, kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu chứng cứ liên quan tới vụ án, Công an TP bước đầu đánh giá Cơ quan điều tra huyện Bình Chánh có đủ căn cứ pháp lý để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can.



Tuy nhiên, do thẩm quyền điều tra đã kết thúc, hồ sơ chuyển qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, cơ quan này ra cáo trạng nên Công an TP từ chối phát ngôn chi tiết về nội dung vụ án.



Dự kiến, sáng 21-4, Công an TP có buổi gặp mặt báo chí để thông tin chi tiết về vụ việc. Theo TTO