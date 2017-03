Đình chỉ nhưng ‘gút’ không bồi thường oan

Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Chí Dũng. Quyết định đình chỉ này căn cứ vào khoản 1 Điều 25 BLHS “do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”.

Ông Dũng là nhân vật trong bài viết “Nghi án oan ma túy ở Bình Dương”, bị quy buộc tàng trữ trái phép chất ma túy với căn cứ hết sức mù mờ.

“Đình chỉ do chính sách hình sự mới”

CQĐT cho rằng trong quá trình điều tra lại, cơ quan này đã áp dụng quy định tại Nghị quyết 144/2016/QH13 ngày 29-6 của Quốc hội và Nghị quyết 01/2016 ngày 30-6 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Theo đó, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của ông Dũng thuộc trường hợp được xem xét hưởng những tình tiết có lợi theo quy định mới của BLHS 2015.

Theo CQĐT, kết quả giám định lần đầu cho thấy chất bột màu trắng trong 35 ống hút nhựa hàn kín có chứa thành phần heroin trọng lượng là 0,1956 g là đủ định lượng để truy tố, xét xử Nguyễn Chí Dũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhưng “do kết quả giám định này ghi chất thu giữ qua giám định có “thành phần” heroin nên theo hướng dẫn mới nhất của các ngành ở trung ương thì phải giám định lại để xác định hàm lượng chất ma túy. kết quả giám định lần 2 xác định chất ma túy thu giữ có hàm lượng là 12,7%, quy ra trọng lượng là 0,0248 g, trọng lượng này theo quy định của các văn bản pháp luật hình sự mới là chưa đủ định lượng để truy tố, xét xử đối với Nguyễn Chí Dũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Từ những lập luận trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Chí Dũng.

Quyết định đình chỉ nêu rõ: Lý do của việc đình chỉ là do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nước, người được đình chỉ không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.





Ông Nguyễn Chí Dũng cho rằng mình không phạm tội nên không nhận quyết định đình chỉ. Ảnh: VŨ HỘI

Hủy án vì “nhân chứng ma”

Theo hồ sơ buộc tội, chiều 27-7-2013, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An nhận được tin báo tại ki-ốt vợ chồng ông Dũng thuê có dấu hiệu tàng trữ ma túy nên tổ chức khám xét. Công an phát hiện trong viên gạch thông gió vách tường nhà tắm ki-ốt có một bịch nylon gói kín, trong đựng 35 đoạn ống hút nhựa hàn kín chứa chất màu trắng.

Ông Dũng không thừa nhận heroin là của mình. Tuy nhiên, Công an thị xã Thuận An xác định ông đã nhiều lần bán ma túy cho Nguyễn Như Anh Nguyện, Lê Mạnh Hùng (cùng quê Nghệ An), Bùi Văn Chí (quê Nam Định) tại ki-ốt ông ở. Vì vậy, công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ban đầu, VKS thị xã ra cáo trạng truy tố ông về tội này nhưng khi điều tra lại (lần 2), viện thay đổi tội danh sang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai lần TAND thị xã Thuận An phạt tù ông Dũng (lần 1 tòa phạt tám năm tù, lần 2 phạt hai năm bảy tháng 20 ngày tù, đúng bằng thời gian tạm giam) thì hai lần TAND tỉnh Bình Dương hủy án vì chứng cứ buộc tội có rất nhiều điều bất thường. Đó là các biên bản quả tang không phù hợp thực tế. Lời khai của hàng xóm ông Dũng về địa điểm phát hiện heroin có mâu thuẫn nhưng CQĐT không xác minh. Ba nhân chứng Nguyện, Hùng, Chí khai mua ma túy của ông Dũng thì không có thật theo xác minh của các địa phương mà CQĐT ghi là quê quán của họ. Trong giai đoạn điều tra, CQĐT còn tiến hành ngược, tức là cho ông Dũng và nhân chứng Chí đối chất rồi mới cho hai người... nhận dạng.

Tại phiên xử phúc thẩm lần 2 vào tháng 8-2016, đại diện VKS đã đề nghị TAND tỉnh Bình Dương hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì quá trình điều tra có nhiều vi phạm tố tụng. Đồng tình với đề nghị này, tòa phúc thẩm còn nhận định công an phường khám xét mà không có lệnh khám, không lập biên bản niêm phong tang vật; các lời khai của nhân chứng có quá nhiều mâu thuẫn nhưng cấp sơ thẩm vẫn chưa làm rõ…