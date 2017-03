Kế hoạch lừa đảo chạy án của bị cáo như… phim!

Ngày 18-6, xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phạt Nguyễn Văn Hải (38 tuổi) và Nguyễn Đào Châu Long (32 tuổi) cùng ngụ TP.HCM lần lượt 5 năm sáu tháng tù và 5 năm tù về tội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo còn bị buộc liên đới bồi thường cho bị hại gần 370 triệu đồng.



Bị cáo Hải được dẫn giải ra xe sau khi tòa tuyên án ngày 18/6. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, ngày 13-11-2013, Nguyễn Minh Châu (40 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị TAND quận Bình Thủy xử phạt ba năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Trong thời gian chờ xử phúc thẩm, Châu nói chuyện với Hải nhờ người giúp Châu hưởng án treo.

Hải nói điều này với Long và cả hai bàn chuyện lừa tiền nạn nhân. Long nhận là cảnh sát hình sự, có cậu là lãnh đạo công an tỉnh. Gia đình Châu đưa cho hai người 50 triệu đồng nhưng toà vẫn y án ba năm tù giam với Châu. Hải và Long tiếp tục thuyết phục sẽ “chạy” cho Châu được miễn chấp hành hình phạt tù bằng cách làm hồ sơ giả bệnh ung thư. Do tin tưởng, gia đình Châu lại tiếp tục đưa tiền.

Đến khi Châu phải đi chấp hành án, hai người còn tiếp tục lừa, hứa sẽ “bốc” Châu ra khỏi trại giam, gia đình lại chuyển tiền cho hai người làm “kinh phí”.Đến đầu tháng 5-2014, biết bị Hải và Long lừa nên gia đình mới tố cáo công an về việc Hải và Long đã lừa chiếm 415 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ chứng minh được Hải và Long đã chiếm đoạt của bị hại 369 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Long đổ lỗi cho Hải, cho rằng Hải nhờ mình đóng giả công an vì là hàng xóm nên Hải biết rõ bị cáo làm tài xế chứ không làm công an. Hải ra giá chạy án với bị hại. Có khi bị hại thắc mắc chuyện gì thì bị cáo nói lại và Hải nói để Hải lo. Ngược lại, Hải thì nói mọi chuyện do Long dựng lên, Long là công an hình sự, có cậu tên Ẩn là phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long, có quan hệ rộng…

Tòa nhận định các bị cáo gây án thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, trong đó vài trò bị cáo Hải là tích cực, chủ động. Bị cáo Hải khắc phục hậu quả ít hơn Long nên phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo Long.

Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả cho bị hại (tổng cộng gần 200 triệu đồng), cha mẹ bị cáo Hải là người có công cách mạng… nên tòa đã tuyên phạt như trên.