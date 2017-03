Kinh hãi sát thủ tuổi 20 liên tiếp cướp, giết 3 người

Bị cáo là Nguyễn Hoài Nam (SN 1994, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản.

Nguyễn Hoài Nam đã giết chết 3 người để cướp xe và tài sản. Phiên tòa lưu động sẽ diễn ra ngay tại địa điểm Nam đã giết nạn nhân thứ 3, tại khu dân cư Long Thạnh Hưng, huyện Chợ Gạo.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và cho bạn gái tên T. (ở Ninh Thận) nên chỉ trong thời gian 40 ngày Nam đã thực hiện hành vi giết chết 3 người ở địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo với hành vi hết sức dã man để cướp xe và điện thoại di động với tổng số tiền cướp được chỉ hơn 34 triệu đồng.

Cáo trạng nêu cụ thể, lần đầu gây án vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 10-9-2014, Nam đứng trước nhà trọ Ngọc Hoa Mỹ ở phường 5, thành phố Mỹ Tho với ý đồ tìm người chạy xe ôm, điều họ đến nơi vắng vẻ để giết rồi cướp tài sản. Đợi mãi không thấy xe ôm mà anh Trần Trung Hoàng ( SN 1969, ngụ thành phố Mỹ Tho) điều khiển xe gắn máy biển số 63B9-178.18 chạy đến nói chuyện rồi rủ Nam vào phòng trọ để… tâm sự.

Nhận biết được Hoàng là người đồng tính nên Nam vờ nhờ Hoàng chở về nhà xã Tân Mỹ Chánh. Khi Hoàng chở Nam đến kênh nổi thuộc xã Tân Mỹ Chánh Nam kêu Hoàng dừng xe để… tâm sự và bất ngờ dùng dao cầm tay trái đâm liên tục 16 nhát làm Hoàng ngã xuống đường bất tỉnh. Vụ này Nam cướp được xe gắn máy, 1 điện thoại iphone 5 và 2 triệu đồng.

Sau khi cướp được xe, Nam mang về tỉnh Đồng Nai bán với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Nam lấy tiền mua cho T. chiếc lắc đeo tay và một nhẫn hết 4,2 triệu đồng. Chiếc điện thoại iphone 5 thì đưa cho T và T cho… chồng mình là S.T.

Sau khi hết tiền tiêu xài, ngày 16-10-2014, Nam trở về thành phố Mỹ Tho ở nhà trọ Ngọc Bích. Đến 0 giờ Nam ra trước nhà trọ đón xe ôm của anh Lê Hoàng Thanh ( SN 1981) chở về xã Tân Mỹ Chánh. Cũng đến gần vị trí gây án lần đầu Nam kêu anh Thanh dừng xe lại và ra tay đâm anh Thanh 22 nhát từ phía sau đâm tới. Thấy anh Thanh bất động, Nam cướp xe xe gắn máy, một điện thoại và 400 ngàn đồng. Sau đó, Nam đưa xe gắn máy anh Thanh đến TPHCM bán được 2,5 triệu đồng và đến Ninh Thuận đưa cho T một triệu đồng cùng chiếc điện thoại.

Khi hết tiền ăn xài và cho người tình, Nam lại tiếp tục quay về Tiền Giang để gây án. Lần này Nam nhắm vào những người chạy xe ôm có giá trị. “Con mồi” Nam nhắm đến lần này là anh Trần Văn Lâm ( SN 1972). Khoảng 20 giờ ngày 19-10-2014, Nam đi bộ đến ngã ba Trung Lương kêu anh Nam chở về ngã ba Ông Văn, huyện Chợ Gạo với giá 80 ngàn đồng. Khi xe đến khu vực khu dân cư Long Thạnh Hưng, Nam vả vờ kêu Lâm dừng lại để chờ chủ xe tải. Ngồi phía sau lưng anh Lâm, Nam liên tục điện thoại để anh Lâm mất cảnh giác rồi bất ngờ vung dao đâm anh Lâm liên tiếp 7 nhát làm anh Lâm ngã xuống lộ. Lần này, Nam cướp của anh Lâm một xe gắn máy và một triệu đồng. Gây án xong, Nam mang xe đến quận 3, TPHCM bán được 6 triệu đồng. Sau đó đến Ninh Thuận cho T. 2 triệu đồng.

Sau khi gây ra 3 vụ giết người Nam đã lẩn trốn ở tỉnh Ninh Thuận. Đến chiều 26-10-2014, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ bắt được Nam ở một quán cà phê. Trong vụ án này, thiếu tá Phan Nguyễn Tiến Nhựt, Đội phó Đội CSHS Công an thành phố Mỹ Tho cũng đã được công an thành phố Mỹ Tho thưởng 20 triệu đồng vì có thành tích phá chuyên án này.