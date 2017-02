Mai xử vụ không cột được tội giao cấu, kết án dâm ô

Dự kiến ngày mai (14-2), TAND tỉnh An Giang sẽ xét xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em từng gây xôn xao dư luận địa phương đối với bị cáo Bùi Văn Sơn. Bị cáo Sơn đã liên tục kêu oan tại các phiên xử. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Sơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm vụ án trên từng đưa ra xét xử vào các ngày 28-12-2016, 25-1-2017. Tuy nhiên cả hai phiên tòa HĐXX đều phải hoãn vì bị hại vắng mặt không lý do, các nhân chứng liên quan, luật sư vắng mặt. Tại phiên xử lần này, có 8 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho bị cáo Sơn. Trong đó, ngoài LS Huỳnh Phước Hiệp bào chữa ở các phiên xử sơ thẩm, các LS Nguyễn Văn Quynh, Phạm Công Út, Lê Thị Minh Nhân, Phương Văn Thêm, Nguyễn Đình Thuận, Cao Thế Luận, Phạm Thị Hòa sẽ tham gia bào chữa lần này.



Tại các phiên sơ thẩm, bị cáo Sơn liên tục kêu oan. N.Đ

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm ngày 16-9, TAND huyện An Phú, An Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Sơn một năm tù về tội dâm ô trẻ em, Nguyễn Văn Bạo một năm tù về tội giao cấu trẻ em. Đây là phiên tòa sơ thẩm lần ba, sau hai lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì còn nhiều vấn đề chưa rõ.

Trong phần luận tội, VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Sơn 3-4 năm tù. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi nghị án, HĐXX đã chuyển tội danh đối với bị cáo Sơn từ giao cấu với trẻ em sang dâm ô với trẻ em (tội nhẹ hơn).



HĐXX cho rằng qua tranh tụng, không đủ chứng cứ chứng minh bị cáo Sơn giao cấu như cáo trạng đã truy tố nhưng có căn cứ bị cáo Sơn phạm tội dâm ô với trẻ em nên tuyên án như trên.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trên nhiều số báo, bị cáo Sơn từng bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em, nạn nhân là em L. (dưới 16 tuổi, bán vé số), em L. mang thai. Tuy nhiên, kết quả giám định ba lần cho thấy bị cáo này không phải là cha cháu bé con của L. Điều này có nghĩa là vụ án vẫn còn bỏ lọt tội phạm.

Sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, lãnh đạo VKSND Tối cao, Ban Nội chính Trung ương đã yêu cầu các cơ quan tố tụng tỉnh An Giang chỉ đạo làm rõ để tránh oan sai, bỏ lọt tội.

Đến tháng 3-2016, CQĐT mới khởi tố thêm bị can Bạo. Tuy nhiên, suốt quá trình điều tra và trình bày tại tòa, bị hại L. luôn khẳng định chỉ quan hệ duy nhất với bị cáo Sơn (?!).

Cáo trạng cho rằng bị can Sơn đã nhiều lần dụ dỗ em L. để quan hệ tình dục. Đồng thời vào khoảng đầu năm 2012, em L. cũng có quan hệ tình dục với Bạo. Kết quả giám định ADN mới nhất đã xác định Bạo là cha của đứa con do L. sinh ra.

Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo Sơn tiếp tục kêu oan. Bào chữa cho bị cáo Sơn, luật sư (LS) Huỳnh Phước Hiệp đưa ra nhiều bút lục cho thấy lời khai của bị hại, nhân chứng có nhiều mâu thuẫn. Sau khi điều tra bổ sung, cáo trạng vẫn không làm rõ các tình tiết mâu thuẫn mà HĐXX đã đề nghị làm rõ.

Cụ thể, tranh luận với HĐXX, LS Hiệp cho rằng cáo trạng căn cứ vào lời khai của bị hại, lời khai người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể bị cáo để kết tội bị cáo. Tuy nhiên, các ghi nhận trong ba biên bản khám nghiệm hiện trường tại nhà bị cáo… lại không phù hợp với lời khai của người bị hại và người quản lý nhà trọ.

LS Hiệp nói tại phiên tòa rằng những người làm chứng, người liên quan đều khai không thấy và không có chứng cứ chứng minh bị cáo giao cấu với bị hại. Trước khi bị cáo Bạo (cha của đứa con của bị hại L.) tự thú thì bị hại L. khẳng định rất nhiều lần chỉ giao cấu với bị cáo Sơn, ngoài ra không giao cấu với ai khác. Khi bị cáo Bạo tự thú, bị hại L. mới khai ngoài giao cấu với bị cáo Sơn còn giao cấu với bị cáo Bạo.

Trước những luận cứ bào chữa của LS Hiệp, tòa đã không “cột” được tội giao cấu với trẻ em đối với bị cáo Sơn nhưng tòa lại bất ngờ chuyển sang kết án bị cáo này tội dâm ô với trẻ em.

Ngoài ra, tại các phiên xử lần trước, LS Hiệp yêu cầu đưa các ông C. (công tác trong ngành kiểm sát huyện An Phú), ông V. và ông Đ. (công tác tại Công an huyện An Phú) vào vụ án để xem xét với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. HĐXX cho rằng tại phiên tòa lần này LS Hiệp không đề nghị nữa nên HĐXX không xem xét.

Phát biểu về điểm này, LS Hiệp cho rằng HĐXX phải có trách nhiệm xem xét chứ không phải LS không đề nghị là không đưa những người này vào vụ án với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.