Nỗi oan khiên của người cựu tù

Ông Mười khẳng định vẫn khiếu nại Báo cáo trả lời chất vấn trong kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận cuối năm 2015, VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết năm 2012, VKSND huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định bác đơn khiếu nại, kêu oan của ông Mười và nêu rõ là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Tuy nhiên, ông Mười vẫn làm đơn khiếu nại gửi đi nhiều nơi. Sau đó, VKS tỉnh thấy việc đình chỉ vụ án, bị can cũng như giải quyết khiếu nại của công an, VKSND huyện Hàm Thuận Bắc là có căn cứ, đúng pháp luật nên có văn bản trả lời và ông Mười không còn khiếu nại nữa. Tuy nhiên, theo ông Mười, ông đã khiếu nại liên tục và hiện vẫn đang tiếp tục khiếu nại kêu oan bởi bản án kết tội ông dù đã bị hủy vẫn là nỗi oan thấu trời, là vết nhơ của gia đình, dòng họ. ___________________________________ Hành vi phạm tội, lúc nào mà không nguy hiểm? Vụ của ông Mười chỉ là một trong hàng chục vụ người dân khiếu nại kêu oan, cho rằng cơ quan tố tụng lạm dụng khoản 1 Điều 25 BLHS để né trách nhiệm bồi thường mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh. Tất cả vụ án này đều có chung một công thức là cơ quan tố tụng nóng vội xử lý hình sự, đến khi không thể chứng minh được tội trạng của nghi can thì viện dẫn khoản 1 Điều 25 BLHS để miễn trách nhiệm hình sự và đình chỉ điều tra. Theo quy định, trường hợp miễn trách nhiệm hình sự không phải là oan và người được miễn trách nhiệm hình sự không được bồi thường, công khai xin lỗi. Khoản 1 Điều 25 BLHS quy định: “Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”. Cả về khoa học pháp lý hình sự lẫn thực tiễn xét xử, điều khoản trên luôn được hiểu là do có sự thay đổi về quy định của pháp luật nên hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Ví dụ: BLHS 1985 quy định trộm từ 500.000 đồng trở lên là phạm tội, BLHS 1999 quy định trộm từ 2 triệu đồng trở lên mới phạm tội. Khi BLHS 1999 có hiệu lực thì hành vi trộm cắp dưới 2 triệu đồng (mà không có các yếu tố cấu thành tội phạm khác) sẽ không còn bị coi là tội phạm. Như vậy, trường hợp trên hoàn toàn khác với trường hợp chính sách pháp luật không có gì thay đổi (như vụ của ông Mười) nhưng vì không thể kết tội được nên lấy lý do là hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội nữa để đình chỉ điều tra. Việc các cơ quan tố tụng lạm dụng khoản 1 Điều 25 BLHS để “đối phó” với người mà mình không thể kết tội được đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Thậm chí đã có những đại biểu Quốc hội nêu vấn đề này ra chất vấn lãnh đạo các cơ quan tố tụng trung ương tại kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên, rất hiếm hoi mới có vụ người dân được thừa nhận là oan như hai vụ dưới đây: Vụ thứ nhất, tháng 11-2012, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đình chỉ điều tra với lý do hành vi phạm tội của anh Nguyễn Minh Sang không còn nguy hiểm cho xã hội nữa (khoản 1 Điều 25 BLHS). Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài phân tích lý do đình chỉ điều tra không đúng, VKSND Tối cao đã yêu cầu VKSND tỉnh Tiền Giang xem xét lại. Sau đó, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định “đính chính” lý do đình chỉ điều tra là hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm theo điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS. Tháng 7-2014, TAND huyện Châu Thành đã tuyên chính mình phải bồi thường cho anh Sang hơn 95 triệu đồng và xin lỗi công khai vì từng kết án oan anh chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vụ thứ hai, tháng 6-2014, VKSND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với anh Mai Văn Hà với lý do “do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa” (khoản 1 Điều 25 BLHS). Anh Hà khiếu nại nhưng bị VKS tỉnh bác đơn. Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Thuận, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận có ý kiến, tháng 11-2015, anh Hà đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra theo điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS (đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm). Hiện anh Hà đang yêu cầu VKSND huyện Bắc Bình xin lỗi, bồi thường.