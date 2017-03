Tài xế mê cờ bạc lãnh án 8 năm tù

Bị cáo An tại tòa. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo cáo Trạng, đầu năm 2015, thông qua mối quan hệ quen biết, Lê Hoàng An (34 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã nhiều lần thuê ô tô của ông Ngô Văn Cường và ông Vũ Văn Đức (cùng ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) với giá 800.000 đồng/ngày để chở khách du lịch.

Trong quá trình chở khách đến khu vực cửa khẩu Khomo (tỉnh Long An) để khách qua Campuchia, An đã tham gia đánh bạc và bị thua lớn. An nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của ông Cường và ông Đức để trả nợ.

Ngày 23-4-2015, An đến gặp ông Cường nói thuê xe 60A-109.89 trị giá 530 triệu đồng của ông này sử dụng chở khách hợp đồng. Nhận được xe, An đem đến tiệm cầm đồ Trung Đức (tỉnh Bình Dương) thế chấp cho để mượn số tiền 340 triệu đồng. Hai ngày sau, An tiếp tục đến tiệm cầm đồ Trung Đức lấy thêm 15 triệu đồng.

Tiếp theo đó, vào ngày 4-5-2015, An nói dối ông Vũ Văn Đức để thuê ô tô 60A-059.57 giá 300 triệu đồng chạy hợp đồng chở khách. Nhưng sau khi nhận xe, An đến tiệm cầm đồ Vạn Xuân cầm số tiền 280 triệu đồng.

Đến hẹn nhưng không thấy An trả xe, ông Cường và ông Đức đã trình báo cơ quan công an và đến ngày 8-6-2015, bị cáo An ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.