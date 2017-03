Tự ‘thi hành án’, VKS bị khiếu nại

Người bị oan yêu cầu được xin lỗi công khai Theo anh Mai Văn Hà, trước đây khi VKSND huyện Bắc Bình hướng dẫn anh viết đơn bồi thường oan, anh chỉ đề nghị bồi thường thiệt hại chứ không cần xin lỗi. Tuy nhiên, sau này nhiều người dân địa phương không rõ chuyện vẫn nghĩ rằng anh là người có lỗi lái xe làm chết người. Do đó ngày 3-4 vừa qua, anh đã gửi đơn đến VKSND huyện Bắc Bình đề nghị tổ chức công khai xin lỗi anh tại địa phương. Bên cạnh đó, về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại (hơn 1 tỉ đồng), anh Hà cho biết VKSND huyện Bắc Bình cứ trì hoãn, kéo dài nên anh đang tính đến phương án khởi kiện VKS huyện ra tòa. Về yêu cầu tổ chức xin lỗi công khai của anh Hà, ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết VKSND huyện Bắc Bình sẽ mời anh Hà đến làm việc để lắng nghe nguyện vọng và đề nghị của anh, sau đó sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. CQĐT, VKS không được tự xử lý Trong án hình sự, CQĐT và VKS chỉ ghi nhận việc tự nguyện bồi thường để khắc phục hậu quả, còn phán quyết cuối cùng bồi thường bao nhiêu vẫn là tòa án. Trong quá trình điều tra, bị can, người liên quan có thể nộp một khoản tiền phục vụ cho việc khắc phục hậu quả nhưng số tiền này CQĐT chỉ tạm giữ để chờ quyết định cuối cùng của tòa. Nếu vụ án được đình chỉ do bị can không có hành vi phạm tội, đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm… thì CQĐT, VKS có trách nhiệm khôi phục lại toàn bộ mọi quyền lợi cho bị can. Số tiền mà bị can, người liên quan tạm nộp để phục vụ cho việc khắc phục hậu quả phải trả lại cho bị can hay người nộp vào. Thẩm phán VŨ PHI LONG, Phó Chánh

Tòa Hình sự TAND TP.HCM