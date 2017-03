Xem xét vụ còng tay ở Trường Thanh Nguyên, Phan Thiết

TAND tỉnh Bình Thuận khẳng định làm đúng Theo báo cáo của TAND tỉnh Bình Thuận, sau khi xảy ra vụ việc tại Trường Thanh Nguyên vào chiều 23-3, chánh án TAND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu chánh án TAND TP Phan Thiết, Tòa Kinh tế TAND tỉnh Bình Thuận báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ vụ việc. Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận khẳng định quá trình thụ lý, giải quyết vụ việc phá sản đối với Công ty TNHH Thanh Nguyên, TAND TP Phan Thiết và TAND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo TAND TP Phan Thiết, ngoài số nợ của chín tổ chức, cá nhân hơn 177 tỉ đồng, trong tháng 4-2016 TAND TP Phan Thiết còn nhận đơn của 10 cá nhân khác yêu cầu Công ty Thanh Nguyên trả nợ hơn 330 tỉ đồng. Do những cá nhân này không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là chính đáng và hợp pháp nên quản tài viên đã không đưa họ vào danh sách chủ nợ của Công ty Thanh Nguyên. Lập tổ công tác làm rõ việc dùng súng, còng tay Về việc làm rõ hành vi dùng súng, còng số 8 xảy ra tại Trường Thanh Nguyên chiều 23-3, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện công an tỉnh đã thành lập một tổ công tác để phối hợp với Công an TP Phan Thiết làm rõ. “Tổ công tác này sẽ làm việc toàn diện và hết sức cân nhắc để làm rõ từng chi tiết xảy ra và sẽ có báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 5-4” - Đại tá Nhiều cho biết.