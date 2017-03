Xin được tạm giam để minh oan

Đề nghị VKSND Tối cao làm rõ vụ án này Vụ án này từ tháng 7-2013 tôi đã có văn bản gửi viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị viện trưởng chỉ đạo rút hồ sơ lên để nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khởi tố, truy tố oan ông Hồ Thanh Hải. Việc bắt tạm giam ông Hải để điều tra hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tài sản qua khấu trừ, hoàn thuế là không có cơ sở. Các kết quả giám định của cơ quan thuế đã chứng minh rõ điều này. Sau gần 10 năm khởi tố nhưng cơ quan tố tụng đã không thể đưa vụ án ra xét xử vì hành vi của ông Hải không cấu thành tội phạm. Việc khởi tố, truy tố oan để lại hậu quả nặng nề không chỉ cho cá nhân ông Hải mà hàng trăm công nhân của doanh nghiệp ông Hải cũng bị vạ lây. Tôi sẽ tiếp tục đề nghị viện trưởng VKSND Tối cao phải làm rõ để minh oan cho ông Hải, dũng cảm xin lỗi, bồi thường oan cho ông. Ông LÊ THANH VÂN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội “Quyết định đình chỉ có căn cứ” VKSND TP.HCM đã xem xét các quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Xét thấy các quyết định đình chỉ điều tra của CQĐT là có căn cứ. Ngày 15-6-2012, VKSND TP.HCM đã có văn bản kết luận về việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hồ Thanh Hải và các cá nhân liên quan. Đồng thời, VKS đã trả lại hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền. (Trích quyết định giải quyết khiếu nại ngày 20-2-2013

của VKSND TP.HCM) Xin được giam và xét xử công khai Dù được Công an TP.HCM đình chỉ điều tra từ tháng 5-2012 nhưng ông Hải vẫn liên tục có đơn xin phục hồi điều tra, mong được bắt tạm giam để có cơ hội minh oan chứ không chấp nhận việc đình chỉ mà vẫn có tội. “Tôi muốn vụ án được đưa ra xét xử công khai, nếu tôi có tội thì tôi thi hành án, nếu không phải phục hồi danh dự vì cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố oan tôi” - ông Hải nói.