Xử lại vụ nguyên Đội trưởng ‘giải cứu phân dỏm’

Tại phiên tòa này, ông Nguyễn Tấn Tài, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An (người tiếp sức cho sai phạm của ông Hữu) được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Do ông Tài khai không trực tiếp sửa văn bản, mà chỉ thuê một tài xế xe ôm mang đi sửa giùm.

Trước đó, đầu tháng 4-2016, ông Hữu từng bị TAND huyện Vĩnh Hưng tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội danh nêu trên. Ông Tài lãnh 6 tháng tù treo về tội: “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tuy nhiên ở phiên tòa phúc thẩm cuối tháng 6-2016, đại diện VKSND tỉnh Long An, cho rằng các chứng cứ để buộc tội ông Hữu và ông Tài là chưa đủ cơ sở. Do vậy TAND tỉnh Long An đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Vĩnh Hưng, trả hồ sơ để cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cuối tháng 1-2015, trong số các mẫu phân bón do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thử nghiệm không đạt chất lượng có lô phân NPK 20-20-15+TE (100 bao, loại 50kg/bao), là sản phẩm phân bón cao cấp của Công ty cổ phần Quốc tế Hải Âu, đang lưu kho tại cửa hàng Út Hoành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An).

Ngày 29-1-2015, ông Hữu đề nghị một kiểm soát viên tách riêng hồ sơ của cửa hàng Út Hoành giao cho ông cất giữ. 10 ngày sau, kết quả thử nghiệm “bỗng dưng” thay đổi từ mẫu phân bón không đạt trở thành mẫu phân bón đạt chất lượng



Hai kết quả kiểm nghiệm mẫu phân bón có chỉ số K2O khác nhau, ông Hữu khai nhận đã nhờ ông Tài giúp cạo sửa để giải cứu 5 tấn phân dỏm - Ảnh: T.PHÚC



Trên cơ sở kết quả thử nghiệm được cải sửa, ông Hữu ký văn bản mới: thông báo kết quả thử nghiệm mẫu phân bón lấy tại cửa hàng Út Hoành “đạt yêu cầu chất lượng”, cho phép số hàng hóa trên được lưu thông trên thị trường. Nhờ vậy 5 tấn phân dỏm bị niêm phong, được “giải cứu” khỏi cửa hàng Út Hoành.

Sau khi Phòng Khoa học Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An, giám định và kết luận: “Văn bản ghi chỉ tiêu K2O: 14,8% có sự tác động cạo xóa, chỉnh sửa…”, cuối tháng 10-2015, ông Hữu bị phòng Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Long An bắt tạm giam để điều tra.

Hiện ông Hữu đã bị Sở Công Thương tỉnh Long An cách chức và buộc thôi việc. Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Long An cũng đã quyết định khai trừ ông Hữu ra khỏi Đảng.