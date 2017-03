Cuộc họp về Syria ở Thụy Sĩ không đạt kết quả

Trước đó, cuộc họp tại Lausanne (Thụy Sĩ) bàn về tình hình Syria đã kết thúc vào tối 15-10 (giờ địa phương) sau hơn bốn giờ thảo luận.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức mới gồm Mỹ, Nga, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Iran, Ai Cập, Iraq và Jordan (ảnh). Đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura cùng tham dự. Ngay trước cuộc họp, Ngoại trưởng John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã gặp riêng với nhau.





Không có thông báo quan trọng được công bố sau cuộc họp. Báo chí Nga đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc họp đã nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc. Ngoại trưởng John Kerry cho biết “có đồng thuận về một số quan điểm then chốt nhưng còn mâu thuẫn về cách thức thực hiện”.

Nhiều nguồn tin cho hay cuộc họp ở Lausanne đã xem xét kế hoạch về Syria do đặc phái viên Staffan de Mistura đề xuất nhằm cho phép 900 tay súng Mặt trận Al Nusra (cũ) rút khỏi Aleppo an toàn. Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết kế hoạch này có nhiều điều chưa rõ như có đúng là quân Mặt trận Al Nusra (cũ) rút lui, người dân có sơ tán khỏi khu vực phía đông Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát hay không.