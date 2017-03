Donald Trump hô hào ngăn chặn tín đồ Hồi giáo nhập cư

Ohio cùng với các bang Michigan, Pennsylvania, Michigan, Florida, Georgia, Bắc Carolina nằm trong số bang sẽ thu hút sự chú ý của công chúng từ đây đến bầu cử tổng thống vào tháng 11. Lý do: Đây là các bang then chốt mà các ứng cử viên cần tranh thủ.

Trình bày tại bang Ohio, ông Donald Trump đã chọn hai chủ đề chính sách đối ngoại và cuộc chiến chống IS. Ông cam kết sẽ mở nhiều mặt trận cùng lúc gồm quân sự, tài chính, không gian mạng để chống IS. Trái với các tuyên bố bất cần NATO trước đây, Trump tuyên bố Mỹ cần hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh NATO để tiêu diệt IS.





Ngoài ra, Trump cũng kêu gọi hợp tác với các chế độ Ả Rập ôn hòa để tiêu diệt chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Trong các thành phần Hồi giáo cực đoan, Trump gộp cả Iran, Al Qaeda, Hamas và Hezbollah. Ông nhấn mạnh: “Mọi quốc gia ủng hộ tiêu diệt chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đều là đồng minh của Mỹ”.

Trump cho biết Mỹ sẽ làm việc với Ai Cập, Jordan và đặc biệt là hợp tác hoàn toàn với Israel, quốc gia ông gọi là “đồng minh lớn nhất trong khu vực”. Trump tố cáo chủ nghĩa can thiệp Mỹ và đánh giá ý muốn áp đặt thay đổi chế độ đã mang đến thất bại thảm hại.

Liên quan đến chính sách nhập cư, Trump nhận xét mẫu số chung của các vụ tấn công khủng bố là do người di cư hoặc con cái người nhập cư thực hiện, vì vậy cần thực hiện các biện pháp mới trước khi tiếp nhận người di cư.

Ông nhắc lại tuyên bố trước đây về đề nghị tạm thời cấm các tín đồ Hồi giáo nhập cư vào Mỹ. Ông nói cần phải xác minh cẩn thận và cần phát triển nhiều phương pháp kiểm soát mới để ngăn chặn người muốn vào Mỹ. Ông cho biết sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa nhận dạng các vùng thù địch với Mỹ để khoanh vùng đe dọa.

Trump nhắc lại IS đã chú trọng tuyển mộ người nhập cư và khẳng định: “Chúng ta sẽ cực đoan về vấn đề di dân. Chúng ta sẽ chỉ để vào đất nước chúng ta những người chia sẻ các giá trị của chúng ta chứ không phải những kẻ muốn luật Hồi giáo chiếm ưu thế hơn luật pháp quốc gia”.

Trump chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama rằng ông Obama với những tuyên bố ngây thơ và những hành động ngây thơ chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới IS trỗi dậy. Ông cũng chỉ trích luôn đối thủ Hillary Clinton thời còn giữ chức ngoại trưởng.