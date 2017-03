Mỹ thất bại trong việc ngăn chặn người dân tham gia IS

Báo cáo cho biết chính quyền Obama đã gần như không thể ngăn chặn hơn 250 người Mỹ ra nước ngoài từ năm 2011 để tham gia hoặc cố gắng tham gia, các nhóm khủng bố, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).



Tại Ủy ban An ninh Nội địa Mỹ, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã tiến hành xem xét đánh giá mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa từ những người rời bỏ quê hương gia nhập các nhóm thánh chiến và xác định lỗ hổng tiềm ẩn trong vấn đề an ninh.

Chủ tịch Michael McCaul, R-Texas tuyên bố: "Đất nước chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các chiến binh nước ngoài. Đáng buồn thay, nỗ lực toàn cầu đã không thể ngăn chặn các chiến binh thánh chiến tham vọng đổ xô vào Syria và chúng tôi nhận ra rằng một số người từ các khu vực xung đột quay trở lại Mỹ và châu Âu cùng với âm mưu khủng bố”.

“Hơn thế nữa, ngay trên chiến trường vẫn có những cá nhân đang sử dụng các ứng dụng Internet để liên hệ và kích động bạn bè họ khởi động các cuộc tấn công cây nhà lá vườn" - ông nói thêm.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Mỹ Michael McCaul.

Theo báo cáo tổng kết, chính quyền Mỹ chỉ ngăn chặn được một phần nhỏ trong số hàng trăm người Mỹ đã tìm cách đến Syria và Iraq.

Giáo sư Ryan Mauro, nhà phân tích an ninh quốc gia cho dự án Clarion, phải thốt lên: “Chúng ta đã rất may mắn khi thoát khỏi cuộc đọ súng khủng khiếp ở Chattanooga. Nhưng có vẻ may mắn không còn ở lâu với chúng ta nữa".

Giáo sư Mauro nói thêm: "Nếu cuộc chiến ở Afghanistan đã gây ra sự kiện ngày 11-9 thì chuyện chiến đấu ở Syria và Iraq sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì nữa đây?".

Báo cáo cũng cho biết chính quyền Obama thiếu một chiến lược để nhận dạng những kẻ chủ đích quay về để tổ chức tấn công khủng bố. “Hàng chục người đã tìm mọi cách để quay lại Mỹ". Trong năm nay, một số trong nhóm này đã bị phát hiện và bắt giữ.