Người đứng sau bài nói ‘chấn động’ của vợ ông Obama

Theo Washington Post, “quân sư” được nhắc đến là cô Sarah Hurwitz, người đã có tám năm làm việc cho gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama và bảy năm gắn bó với đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Viết từ giọng nói của bà Obama

Khi Sarah Hurwitz ngồi làm việc trước chiếc máy tính xách tay, cô thường đeo chiếc tai nghe chống ồn và mường tượng nhưng phải chính xác giọng nói của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong đầu.

Giọng nói đó có thể vang lên: "Không, cách chuyển ngữ đó còn vụng về" hoặc "Chúng ta có thực sự muốn kể câu chuyện theo cách này để tôn vinh những người đó?".

Sarah Hurwitz là người viết diễn văn chính cho bà Michelle Obama trong suốt bảy năm qua. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, ăn ý tới mức gần như mọi bài phát biểu của bà Obama đều do Hurwitz biên soạn.



Bà Sarah Hurwitz (trái) và đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ảnh: WhiteHouse

"Khi viết diễn văn cho đệ nhất phu nhân, tôi như thể viết ra với giọng nói của bà ấy trong đầu mình bởi suốt những năm qua bà thường xuyên góp ý cho tôi và tôi hiểu rất rõ bà muốn gì" - Hurwitz chia sẻ.



Sarah Hurwitz 38 tuổi, tốt nghiệp ĐH Luật Harvard. Cô là một trong các nhân viên được tuyển dụng vào Nhà Trắng ngay sau chiến dịch tranh cử năm 2008 của ông Obama. Trước đó, Hurwitz bắt đầu sự nghiệp với tư cách người viết bài diễn thuyết chính cho bà Hillary Clinton.

Hai ngày sau khi bà Clinton thừa nhận thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cách đây tám năm, nhóm vận động tranh cử của ông Obama đã gọi điện thoại cho Hurwitz để đề nghị công việc mới cho cô.

Ban đầu Hurwitz được phân công viết bài phát biểu cho bà Obama khi bà chuẩn bị tự giới thiệu một lần nữa với thế giới tại một hội nghị ở TP Denver.

Hurwitz khi ấy lo lắng bà Obama sẽ tỏ thái độ hoài nghi về mình nhưng thực tế đệ nhất phu nhân Mỹ không như vậy. Cuộc gặp thứ hai của họ kéo dài tới 90 phút trong phòng khách nhà Obama ở Chicago.

"Bà ấy nói với tôi rất rõ ràng: “Đây chính là tôi. Đây là nơi tôi sinh. Đây là gia đình tôi. Những giá trị của tôi đều ở đây và đây cũng chính là những điều tôi muốn nói tại hội nghị”" - Hurwitz nhớ lại - "Từ đó tôi nhận ra rằng bà Michelle Obama hiểu mình là ai và luôn biết mình muốn phát ngôn điều gì".

Sau khi trao đổi qua lại một vài bản nháp mà Hurwitz đã viết đi viết lại nhiều lần dựa trên nội dung chỉnh sửa của bà Obama, cuối cùng họ cũng thống nhất được bài phát biểu chính. Bài phát biểu là câu chuyện về Michelle Obama, con gái trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Chicago. Một con người hoài nghi về chính trị nhưng tin tưởng vào khả năng tạo nên sự khác biệt của chồng mình. Bài phát biểu của bà đã tạo ấn tượng mạnh tại hội nghị và giúp nâng cao uy tín cho ông Obama.



Bà Obama phát biểu tại hội nghị quốc gia dân chủ ở Philadelphia. Nguồn: Washington Post

Phối hợp ăn ý



Ngày nay, các đệ nhất phu nhân Mỹ thường có nhiều bài phát biểu và phải tạo được dấu ấn đặc biệt. Các bài phát biểu đó chủ yếu về các vấn đề được quan tâm song không quá thiên về các chính sách hoặc hiếm khi nhắc tới những vấn đề chính trị.

Đây cũng chính là điều làm bà Michelle Obama phải trăn trở. Bà và Hurwitz dường như đã lựa chọn cách thuyết trình dễ hiểu, mang xu hướng gợi mở. Sử gia Myra Gutin, tác giả cuốn sách The President's Partner: The First Lady in the Twentieth Century (tạm dịch: Bạn đời của tổng thống: Đệ nhất phu nhân trong thế k‎ỷ 20), cho rằng: "Lựa chọn của bà Michelle luôn là việc đưa ra những đề xuất. Đó không phải là nhồi nhét vào đầu bạn những điều mà bà ấy muốn".

Trong bài phát biểu tại ĐH Tuskegee ở Alabama hồi năm ngoái, đệ nhất phu nhân Mỹ chọn đề cập vấn đề chủng tộc. Ban đầu, bà Obama mô tả những áp lực mà những sinh viên da màu phải đối mặt khi cố gắng sống xứng đáng với những thành tựu mà thế hệ đi trước gầy dựng. Sau đó, bà nhấn mạnh mình cũng từng nếm trải những sức ép như thế.

"Khi chồng tôi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều thứ: Tôi sẽ là đệ nhất phu nhân như thế nào? Tôi phải giải quyết những vấn đề gì... Với cơ hội trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ gốc Phi đầu tiên thời điểm đó, tôi là trung tâm của hàng loạt nghi vấn, đồn đoán, các cuộc đối thoại mà đôi khi bắt nguồn từ nỗi sợ và nhận thức sai lầm của người khác. Tôi có quá ồn ào, giận dữ hay yếu đuối không? Hay tôi quá yếu mềm, chỉ có thể là một phụ nữ của gia đình, không phải mẫu phụ nữ theo đuổi sự nghiệp?" - bà Obama chia sẻ.



Bà Hurwitz và nhóm viết diễn thuyết cho Tổng thống Obama. Ảnh: Washington Post

Ông Tyler Lechtenberg, người phụ trách viết diễn thuyết cho tổng thống Mỹ và cũng là người viết cho bà Michelle trước khi chuyển sang khu vực khác, nói: "Bà Michelle thực sự muốn kết nối mọi người và đảm bảo rằng cảm xúc luôn là trung tâm của mọi bài diễn thuyết. Bà ấy không thích trình bày về những số liệu thống kê".



Và Hurwitz là người nắm bắt và hiểu rõ phong cách mà đệ nhất phu nhân theo đuổi. Bà Obama thích thú với việc lồng các câu chuyện thời trẻ hay những kinh nghiệm của mình vào các bài phát biểu. Nhiệm vụ trọng tâm cũng là bí quyết của Hurwitz là kể lại các câu chuyện đó nhưng phải làm cho nó sinh động, tươi mới.

"Ngoài am hiểu những câu chuyện của bà Obama, cô ấy còn quan tâm đến một số góc khác trong cuộc sống như việc đệ nhất phu nhân và người anh trai, Craig, thường làm gì" - bà Tina Tchen, trưởng bộ phận hỗ trợ đệ nhất phu nhân, nói.