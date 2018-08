Ông Trump rút quyền miễn trừ an ninh cựu giám đốc CIA

Tổng thống Trump ngày 15-8 đã rút quyền miễn trừ an ninh đối với cựu giám đốc CIA John Brennan vì những gì ông Trump gọi là “một loạt cáo buộc vô căn cứ và quá khích” nhằm vào chính quyền ông, theo Reuters.

“Ông Brennan gần đây đã lợi dụng quyền của một cựu quan chức cấp cao là được truy cập các thông tin nhạy cảm ở mức độ cao để đưa ra một loạt cáo buộc vô căn cứ và quá khích” nhằm vào chính quyền này” – ông Trump nói.



Cựu giám đốc CIA John Brennan. Ảnh: REUTERS

Quyết định ngày 15-8 của Nhà Trắng là quyết định đầu tiên sau khi xem xét hoạt động của một số quan chức tình báo và thực thi pháp luật cao cấp dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.



Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã đọc tuyên bố về ông Brennan trong cuộc họp báo, trong đó nói rằng cựu giám đốc CIA “có một quá trình làm việc với nhiều nghi vấn”. Tuyên bố cho hay ông Brennan đã “lợi dụng” quyền truy cập thông tin an ninh của mình để tung tin vô căn cứ nhằm chống lại chính quyền Trump.

“Tổng thống có thẩm quyền bảo vệ thông tin an ninh và quản lý những người có quyền tiếp cận nguồn thông tin này, và vì thế ông ấy đang thực thi trách nhiệm của mình thông qua hành động này”- bà Sanders cho biết hôm 15-8.

Tháng trước, sau khi ông Brennan lên án gay gắt ông Trump liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan hôm 16-7, Nhà Trắng thông báo sẽ xem xét thu hồi quyền miễn trừ an ninh với vị cựu giám đốc CIA này cùng với các quan chức khác dưới thời chính phủ Obama.

Sau khi quyết định tước quyền miễn trừ an ninh với mình được thông báo, ông Brennan nói đây là một “nỗ lực mở rộng hơn” để “ngăn chặn quyền tự do ngôn luận và trừng phạt các nhà phê bình”.

Ông Trump cho hay ông cũng có thể thu hồi quyền miễn trừ an ninh đối với các cựu quan chức dưới thời Tổng thống Obama, trong đó có cựu Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper, cứu Giám đốc FBI James Comey, cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Michael Hayden và cựu Thứ trưởng Tư pháp Sally Yales. Ngoài ra trong danh sách còn có quan chức bộ Tư pháp Bruce Ohr, cựu điệp viên FBI Peter Strzok và cựu cố vấn FBI Lisa Page.

Vào tháng trước, Nhà Trắng đã cáo buộc các cựu quan chức dưới thời cựu Tổng thống Obama cố tình “chính trị hóa” hoặc “kiếm tiền” từ truyền thông, nói rằng những thông tin mà họ đưa ra “là không hợp pháp và không có bằng chứng”.

Ông Brennan đã cộng tác với các hãng truyền thông NBC News và MSNBC từ tháng 2-2018 với tư cách là nhà phân tích tình báo và an ninh quốc gia cao cấp.