Sa thải nhân viên lôi ông David Dao khỏi máy bay

Hình ảnh được một hành khách đi cùng quay lại. Ảnh: DM

Vụ việc xảy ra vào ngày 9-4 năm nay tại sân bay quốc tế O’Hare ở thành phố Chicago. Do nhu cầu vận chuyển bốn nhân viên của hãng hàng không United Airlines đến Louisville để kịp một chuyến bay khác vào sáng sớm hôm sau, hãng này đã đề nghị bốn hành khách trên khoang nhường ghế, trong đó có ông David Dao (69 tuổi). Do ông này không hợp tác, bốn nhân viên an ninh của sân bay đã có hành động thô bạo nhằm lôi ông Dao ra khỏi máy bay. Vụ việc khiến ông Dao bị một vài thương tích và phải nhập viện cấp cứu.

Một số hành khách đi cùng đã quay lại toàn bộ sự việc. Theo đoạn video, ông Dao đã bị kéo lê dọc theo lối đi giữa máy bay, trong tình trạng mặt bê bết máu. Sau khi đoạn video được lan truyền, một làn sóng phản đối cách hành xử của hãng hàng không United Airlines (hãng hàng không lớn thứ hai thế giới), cũng như hành động bạo lực của nhân viên an ninh sân bay Chicago.

Hai trong bốn nhân viên bị sa thải, một người trước đó đã nộp đơn từ chức và một người nữa bị đình chỉ công tác trong 5 ngày. Hiện cục hàng không không công bố danh tính 2 nhân viên bị sa thải, nhưng một trong hai là người chịu trách nhiệm chính trong việc khiến sự cố trở nên tồi tệ.