Trung Quốc: Công bố báo cáo tai nạn tàu cao tốc

Ngày 10-8, để bảo đảm điều tra công minh, Quốc vụ viện đã rút một thứ trưởng Bộ Đường sắt và một vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn của Bộ Đường sắt ra khỏi đội điều tra vụ tai nạn tàu cao tốc ở Ôn Châu. Trước đó, dư luận đã yêu cầu đại diện ngành đường sắt không can dự. Sau khi sắp xếp lại, gần phân nửa trong 22 người của đội điều tra là các cán bộ của Cục An toàn lao động quốc gia và chính quyền địa phương ở tỉnh Chiết Giang. Số còn lại đại diện cho Bộ Giám sát, Ủy ban Quản lý giám sát điện lực quốc gia, Bộ Công nghệ thông tin và công nghiệp, Tập đoàn Tư vấn kỹ thuật quốc tế Trung Quốc.